欧元区金融：希腊需与欧洲达成政治协议，以阻存款外流之势--ECB副总裁

中国经济：多渠道扩大社会保障基金规模，有效应对人口老龄化挑战--副总理
路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
路透英格兰考文垂2月13日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周五指出，希腊需就其债务危机和欧元区其他国家达成政治协议，以阻存款继续自该国银行的外流。
冈斯坦西欧在华威经济会议上称，希腊银行业存款外流是个问题，他希望得到迅速解决。
“我们当然非常希望能达成协议，因为那将应对存款外流的进一步威胁。因此这是一个极敏感的议题。”他说。
稍早希腊银行业消息人士表示，欧洲央行上调希腊央行向该国银行业提供的紧急流动性上限，是因银行储蓄外流加速，且欧洲央行希望下周在布鲁塞尔就该国债务问题举行磋商时确保银行业的流动性。
一名消息人士称，最近希腊的银行日均存款外流规模达3-5亿欧元；有些天可能甚至高达10亿欧元。
欧洲央行周四将希腊银行业可从希腊央行紧急流动性援助(ELA)窗口获得的流动性上限上调约50亿欧元，至650亿欧元，有效期至2月18日。届时，欧洲央行将对ELA上限重新进行评估。
被问到希腊退出欧元区的可能时，冈斯坦西欧称，“当然那不是由欧洲央行决定的。那是正在处理的基本政治议题，最后必须由政府他们做决定。我当然希望不会发生这种事。”(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/10 日本 标售六个月期贴现国库券 5/10 美国 发售10年期公债 5/10 意大利 标售国库券 5/10 德国 标售五年期联邦债券 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 5/17 日本 标售一年期贴现国库券 5/17 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2