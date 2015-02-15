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亚洲 | 2015年 2月 15日 星期日 15:35 BJT

中国货币市场：回购利率变化不大但资金紧张，缴税缴准等致大行少有出资

路透上海2月15日 - 中国银行间资金市场周日主要回购利率波动不大，但实际流动性较为紧张。交易员称，可能受缴税、缴准等因素影响，除国开行以外的大型银行少有出资，借入资金十分不易。

对于后市，交易员认为，若这种局面得不到缓解，央行仍有必要通过公开市场，甚至SLF(常备借贷便利)等手段扶助。

因中国春节假期调休，银行间债市今日正常开市，而股票、外汇市场均休市。

上海一银行交易员表示，“钱还是挺紧的，(多数)大行都不出。可能是和缴税有关吧。”

北京一银行交易员并指出，今日也是存款准备金例行调整日，不排除补缴原因压制了大行出资意愿。按目前情况，下周央行仍有必要通过公开市场或SLF等手段向市场注入资金。

最近一周央行公开市场通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间15:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1363 3.1436 -0.73

七天 4.7072 4.6568 +5.04

14天 4.7279 4.7631 -3.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 -- -- --

七天 -- -- --

14天 -- -- --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.2500 +5.00

七天 4.6900 4.6800 +1.00

14天 5.0000 5.0500 -5.00

Shibor

其中:隔夜 3.1750 3.0910 +8.40

七天 4.7200 4.6630 +5.70

三个月 4.9000 4.9000 +0.00

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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