中国货币市场：回购利率变化不大但资金紧张，缴税缴准等致大行少有出资

上海一银行交易员表示，“钱还是挺紧的，(多数)大行都不出。可能是和缴税有关吧。”

北京一银行交易员并指出，今日也是存款准备金例行调整日，不排除补缴原因压制了大行出资意愿。按目前情况，下周央行仍有必要通过公开市场或SLF等手段向市场注入资金。