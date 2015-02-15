《中国债市每日综述》现券收益率和IRS窄幅波动，参与者减少交投清淡

* 现券收益率和IRS变化不大

* 假期调休参与者减少，交投清淡

* 节前所剩交易日不多，预计难有大波动

路透上海2月15日 - 中国银行间债市周日现券收益率和利率互换(IRS)窄幅波动，且假期调休，券商、基金等机构多不参与交易，交投极为清淡。春节长假前所余交易日不多，若没有大的政策变化，市场料难生大的波澜。

因中国春节假期调休，银行间债市今日正常开市，而股票、外汇市场均休市。

华中一银行交易员表示，今日现券收益率整体变化不大，交投清淡。“明天可能会略活跃一点，但(春节前)估计也就那样了。”

剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价 在3.6900%/3.6500%，上日尾盘为3.7000%/3.6850%。

**回购利率变化不大但资金紧张**

银行间资金市场周日主要回购利率波动不大，但实际流动性较为紧张。交易员称，可能受缴税、缴准等因素影响，除国开行以外的大型银行少有出资，借入资金十分不易。

对于后市，交易员认为，若这种局面得不到缓解，央行仍有必要通过公开市场，甚至SLF(常备借贷便利)等手段扶助。

上海一银行交易员表示，“钱还是挺紧的，(多数)大行都不出。可能是和缴税有关吧。”

北京一银行交易员并指出，今日也是存款准备金例行调整日，不排除补缴原因压制了大行出资意愿。按目前情况，下周央行仍有必要通过公开市场或SLF等手段向市场注入资金。