欧洲金融：“即使要到最后一刻”，希腊终将与欧盟达成协议--希腊财长

美国利率：今年仍将升息三次，但目前通胀形势“温和”--达拉斯联储总裁

路透达拉斯5月9日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)称，他仍认为美国升息应保持“循序渐进且不急不躁的方式”，部分是因为在经济如此接近充分就业的情况下，薪资和物价目前的涨势本该更快一些才对。