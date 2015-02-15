欧洲金融：“即使要到最后一刻”，希腊终将与欧盟达成协议--希腊财长

美国利率：今年仍将升息三次，但目前通胀形势“温和”--达拉斯联储总裁
路透达拉斯5月9日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)称，他仍认为美国升息应保持“循序渐进且不急不躁的方式”，部分是因为在经济如此接近充分就业的情况下，薪资和物价目前的涨势本该更快一些才对。
路透雅典2月14日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯周六表示，他认为“即使要到最后一刻”， 希腊都将与欧盟债权方就该国脱离国际救助达成协议。
当接受希腊日报Kathimerini采访，被问及如果周一在欧元集团会议上不能达成协议，将会出现什么情况，以及欧元区财长是否将在未来几天再次举行会议时，瓦鲁法基斯称，“我们基于逻辑的坚决立场，将带领我们达成协议，即使要到最后一刻。”
瓦鲁法基斯表示，双方已就许多议题达成一致，但私有化及劳工问题仍是症结。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透达拉斯5月9日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)称，他仍认为美国升息应保持“循序渐进且不急不躁的方式”，部分是因为在经济如此接近充分就业的情况下，薪资和物价目前的涨势本该更快一些才对。
路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/10 日本 标售六个月期贴现国库券 5/10 美国 发售10年期公债 5/10 意大利 标售国库券 5/10 德国 标售五年期联邦债券 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 5/17 日本 标售一年期贴现国库券 5/17 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报