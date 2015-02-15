东欧情势：乌克兰顿涅茨克市停止炮击，因乌克兰总统要求政府军停火

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透乌克兰顿涅茨克2月15日 - 乌克兰东部顿涅茨克市的炮击周六午夜突然停止，此前乌克兰总统波罗申科下令政府军停火，遵守旨在结束该国流血冲突的停火协议。
波罗申科在首都基辅进行的电视讲话中称，在重要的运输枢纽杰巴利采韦附近仍有警报，当地的政府军因被俄罗斯支持的叛军包围而处境艰难。
周四达成的停火协议，将使冲突双方建立中立“缓冲区”，并撤走重型武器。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)