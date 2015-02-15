版本:
中国
债券 | 2015年 2月 15日 星期日 16:42 BJT

英国利率：英央行需较市场预期更早升息--MPC委员威尔

路透伦敦2月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，英央行需较投资者预期更早开始升息。

威尔称，他1月决定不投票支持升息，是因为油价大跌可能导致低通胀预期加剧。

他表示，英央行预计通胀将回升，2017年中期前将高于2%的目标，因此英央行需逐步升息以作回应。

“在我看来，利率上调的时间将需比市场人士目前的预期略早，”他在英国观察家报上撰文写道。投资者已反映首次升息大约将在一年后。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐