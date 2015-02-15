英国利率：英央行需较市场预期更早升息--MPC委员威尔

他表示，英央行预计通胀将回升，2017年中期前将高于2%的目标，因此英央行需逐步升息以作回应。

“在我看来，利率上调的时间将需比市场人士目前的预期略早，”他在英国观察家报上撰文写道。投资者已反映首次升息大约将在一年后。(完)