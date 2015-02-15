英国利率：英央行需较市场预期更早升息--MPC委员威尔

中国经济：多渠道扩大社会保障基金规模，有效应对人口老龄化挑战--副总理
路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
路透伦敦2月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，英央行需较投资者预期更早开始升息。
威尔称，他1月决定不投票支持升息，是因为油价大跌可能导致低通胀预期加剧。
他表示，英央行预计通胀将回升，2017年中期前将高于2%的目标，因此英央行需逐步升息以作回应。
“在我看来，利率上调的时间将需比市场人士目前的预期略早，”他在英国观察家报上撰文写道。投资者已反映首次升息大约将在一年后。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透北京5月10日 - 中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/10 日本 标售六个月期贴现国库券 5/10 美国 发售10年期公债 5/10 意大利 标售国库券 5/10 德国 标售五年期联邦债券 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 5/16 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 5/16 日本 标售五年期公债 5/17 日本 标售一年期贴现国库券 5/17 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2