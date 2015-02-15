更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率和IRS窄幅波动，参与者减少交投清淡

* 现券收益率和IRS变化不大

* 假期调休参与者减少，交投清淡

* 节前所剩交易日不多，预计难有大波动 (新增货币市场收盘报价)

路透上海2月15日 - 中国银行间债市周日现券收益率和利率互换(IRS)窄幅波动，且假期调休，券商、基金等机构多不参与交易，交投极为清淡。春节长假前所余交易日不多，若没有大的政策变化，市场料难生大的波澜。

因中国春节假期调休，银行间债市今日正常开市，而股票、外汇市场均休市。

华中一银行交易员表示，今日现券收益率整体变化不大，交投清淡。“明天可能会略活跃一点，但(春节前)估计也就那样了。”

剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价 在3.6900%/3.6500%，上日尾盘为3.7000%/3.6850%。

**回购利率变化不大但资金紧张**

银行间资金市场周日主要回购利率波动不大，但实际流动性较为紧张。交易员称，可能受缴税、缴准等因素影响，除国开行以外的大型银行少有出资，借入资金十分不易。

对于后市，交易员认为，若这种局面得不到缓解，央行仍有必要通过公开市场，甚至SLF(常备借贷便利)等手段扶助。

上海一银行交易员表示，“钱还是挺紧的，(多数)大行都不出。可能是和缴税有关吧。”

北京一银行交易员并指出，今日也是存款准备金例行调整日，不排除补缴原因压制了大行出资意愿。按目前情况，下周央行仍有必要通过公开市场或SLF等手段向市场注入资金。

最近一周央行公开市场通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,605.70亿元，较上日的10,506.80亿元大减近四成；其中，隔夜品种成交4,152.41亿元，上日为5,591.40亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1553 3.1436 +1.17 4,152.41

七天 4.7132 4.6568 +5.64 471.05

14天 4.7298 4.7631 -3.33 1,873.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 -- -- -- --

七天 -- -- -- --

14天 -- -- -- --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.2500 +5.00 --

七天 4.6900 4.6800 +1.00 --

14天 5.0000 5.0500 -5.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.1750 3.0910 +8.40 --

七天 4.7200 4.6630 +5.70 --

三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --