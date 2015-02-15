更新版 1-《中国债市每日综述》现券收益率和IRS窄幅波动，参与者减少交投清淡

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
* 现券收益率和IRS变化不大
* 假期调休参与者减少，交投清淡
* 节前所剩交易日不多，预计难有大波动 (新增货币市场收盘报价)
路透上海2月15日 - 中国银行间债市周日现券收益率和利率互换(IRS)窄幅波动，且假期调休，券商、基金等机构多不参与交易，交投极为清淡。春节长假前所余交易日不多，若没有大的政策变化，市场料难生大的波澜。
因中国春节假期调休，银行间债市今日正常开市，而股票、外汇市场均休市。
华中一银行交易员表示，今日现券收益率整体变化不大，交投清淡。“明天可能会略活跃一点，但(春节前)估计也就那样了。”
剩余期限近10年的国开行固息债140229最新报价 在3.6900%/3.6500%，上日尾盘为3.7000%/3.6850%。
**回购利率变化不大但资金紧张**
银行间资金市场周日主要回购利率波动不大，但实际流动性较为紧张。交易员称，可能受缴税、缴准等因素影响，除国开行以外的大型银行少有出资，借入资金十分不易。
对于后市，交易员认为，若这种局面得不到缓解，央行仍有必要通过公开市场，甚至SLF(常备借贷便利)等手段扶助。
上海一银行交易员表示，“钱还是挺紧的，(多数)大行都不出。可能是和缴税有关吧。”
北京一银行交易员并指出，今日也是存款准备金例行调整日，不排除补缴原因压制了大行出资意愿。按目前情况，下周央行仍有必要通过公开市场或SLF等手段向市场注入资金。
最近一周央行公开市场通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,605.70亿元，较上日的10,506.80亿元大减近四成；其中，隔夜品种成交4,152.41亿元，上日为5,591.40亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间18:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1553 3.1436 +1.17 4,152.41
七天 4.7132 4.6568 +5.64 471.05
14天 4.7298 4.7631 -3.33 1,873.19
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 -- -- -- --
七天 -- -- -- --
14天 -- -- -- --
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3000 3.2500 +5.00 --
七天 4.6900 4.6800 +1.00 --
14天 5.0000 5.0500 -5.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.1750 3.0910 +8.40 --
七天 4.7200 4.6630 +5.70 --
三个月 4.9000 4.9000 +0.00 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.