中国个股：上汽集团称控股股东子公司所持其股份无偿转予上海国际集团

路透上海2月15日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周六公告，其控股股东上海汽车工业(集团)总公司下属全资子公司，将其持有的该公司3.34亿股股份无偿划转给上海国际集团。

上海证券报报导称，在上海日前召开2015年国资国企工作会议并宣布将实质性启动国资流动平台之后，上汽集团股份是次转让夺下首单。

上汽集团表示，本次涉及的全资子公司是上海汽车工业有限公司。划转完成后，上海汽车工业不再持有上汽集团股份。上海国际集团持有股份数量为3.34亿股，占总股本的3.03%。

报导称，上海市国资系统已建立上海国盛集团、上海国际集团两大国资流动平台。其中上海国际集团将包含金融及产业集团股权，上海国盛集团则主要是以产业集团股权为主。

报导引述分析人士称，以国盛集团为例，划转获得的建材集团旗下棱光实业 、耀皮玻璃 股份或将进入股权流动、管理阶段。其持有的其他国企上市公司股份也将配合平台建设进行相应处置。

“国盛集团上次通过获得建材集团，将棱光实业、耀皮玻璃两家上市公司股权收入囊中，算是间接持股。而此次，上海国际集团直接拿下上市公司股权，更具代表意义。”上述分析人士表示。

上汽集团上周五收报22.90元人民币，近三个月累计上涨23.85%。(完)

参看公司公告详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)