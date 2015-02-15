中国个股：上汽集团称控股股东子公司所持其股份无偿转予上海国际集团

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透上海2月15日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司 周六公告，其控股股东上海汽车工业(集团)总公司下属全资子公司，将其持有的该公司3.34亿股股份无偿划转给上海国际集团。
上海证券报报导称，在上海日前召开2015年国资国企工作会议并宣布将实质性启动国资流动平台之后，上汽集团股份是次转让夺下首单。
上汽集团表示，本次涉及的全资子公司是上海汽车工业有限公司。划转完成后，上海汽车工业不再持有上汽集团股份。上海国际集团持有股份数量为3.34亿股，占总股本的3.03%。
报导称，上海市国资系统已建立上海国盛集团、上海国际集团两大国资流动平台。其中上海国际集团将包含金融及产业集团股权，上海国盛集团则主要是以产业集团股权为主。
报导引述分析人士称，以国盛集团为例，划转获得的建材集团旗下棱光实业 、耀皮玻璃 股份或将进入股权流动、管理阶段。其持有的其他国企上市公司股份也将配合平台建设进行相应处置。
“国盛集团上次通过获得建材集团，将棱光实业、耀皮玻璃两家上市公司股权收入囊中，算是间接持股。而此次，上海国际集团直接拿下上市公司股权，更具代表意义。”上述分析人士表示。
上汽集团上周五收报22.90元人民币，近三个月累计上涨23.85%。(完)
参看公司公告详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)