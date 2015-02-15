中国央行：落实廉政建设和反腐，探索建立完善负面清单

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
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路透上海2月15日 - 中国人民银行周日召开会议，落实贯彻廉政建设和反腐败工作各项任务。具体包括进一步简政放权，继续精简行政审批事项，积极推进制定权力清单及责任清单工作，探索建立完善负面清单，规范行政执法行为等。
刊登在央行网站上的新闻稿称，人民银行党委委员易纲、王华庆、潘功胜、范一飞、郭庆平、金琦参加会议。值得注意的是，在上述参会人员名单中，除范一飞外，其他均是央行网站现有公示的行级领导。
对此，相关人士表示，央行内部己任命范一飞为副行长。但路透暂时无法联系到央行对此进行评论。
范一飞此前担任上海银行董事长和中国投资有限责任公司副总经理。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)