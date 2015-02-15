中国央行：落实廉政建设和反腐，探索建立完善负面清单

路透上海2月15日 - 中国人民银行周日召开会议，落实贯彻廉政建设和反腐败工作各项任务。具体包括进一步简政放权，继续精简行政审批事项，积极推进制定权力清单及责任清单工作，探索建立完善负面清单，规范行政执法行为等。

刊登在央行网站上的新闻稿称，人民银行党委委员易纲、王华庆、潘功胜、范一飞、郭庆平、金琦参加会议。值得注意的是，在上述参会人员名单中，除范一飞外，其他均是央行网站现有公示的行级领导。