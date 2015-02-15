澳新经济指标预测--2月16日-2月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月16日当周 2月16日(一) 0030 澳洲新车销售 1月 -- +3.0% 2月17日(二) 暂无重要经济数据 2月18日(三) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第四季 -- -1.5% 产出物价 -- -1.1% 2月19日(四) 2100 新西兰政府债务与国内生产总值(GDP)之比 截止12月底 -- 26.50% 2月20日(五) 暂无重要经济数据 2月23日当周 2月23日(一) 暂无重要经济数据 (完)