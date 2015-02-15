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亚洲 | 2015年 2月 16日 星期一 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--2月16日-2月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    2月16日当周
    
    2月16日(一)
    0030 澳洲新车销售                                  1月              --       +3.0%
    
    2月17日(二)
    暂无重要经济数据 
    
    2月18日(三)
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价          第四季              --       -1.5%
                                  产出物价                              --       -1.1%
    
    2月19日(四)
    2100 新西兰政府债务与国内生产总值(GDP)之比    截止12月底            --      26.50%
    
    2月20日(五)
    暂无重要经济数据 
    
    2月23日当周
    
    2月23日(一)
    暂无重要经济数据 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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