金砖国家：2月13日股汇市收盘纵览

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透2月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月13日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收涨1.59%，报986.65点。
中国股市：沪综指收升1%连五日反弹，信心增强持股过节心态较浓
香港股市：恒指收高1.1%，跟进国际股市涨势
中国汇市：人民币收创三周新高，美指走势成短期主要风向标
============================================================================
巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 引领涨势，收高2.23%报50,635.92点。国有石油公司Petrobras和矿业巨擘淡水河谷分别跳涨5%和3.7%。
巴西汇市：雷亚尔温和走软，在长假前夕投资者心存谨慎。雷亚尔兑美元 下滑0.2%，恢复疲势，本周创下逾10年来最低。由于巴西经济基本面快速恶化且经济衰退机率上升，投资者抛售雷亚尔。
============================================================================
南非股市：收高，连续录得纪录第二高，因海外市场基调乐观提振人气。指标Top-40绩优股指数 收高0.97%报46,739点，综合指数 涨0.88%，收于52,967点，稍早一度涨至纪录高点52,984点。
南非汇市：兰特兑美元走强，因美国进口物价下滑限制了美元涨势。兰特本周因国内外忧虑，累计跌幅超过3%至13年低点。
=========================================================================
印度股市：连续第四日上涨，印度国家银行(SBI)股价大涨，因此前一季该行坏账仅微幅增加，此外稳定的通胀数据以及全球市场表现强劲，支撑了此间市场人气。。NSE指数 收高1.08%至8,805.50点；指标BSE指数 涨1.01%至29,094.93点。
印度汇市：卢比兑美元上涨，因1月消费者物价指数(CPI)符合市场预期，远低于央行的通胀率目标，提振了未来降息的前景。卢比兑美元 收于62.14/15，上日收在62.3050/3150。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨6.05%至914.050；MSCI明晟俄罗斯指数 劲升6.31%至505.47点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨2.71至63.500卢布；卢布兑欧元 涨2.78%至72.390卢布。(完) (编译 孙茉莉; 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)