金砖国家：2月13日股汇市收盘纵览

路透2月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月13日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨1.59%，报986.65点。

中国股市：沪综指收升1%连五日反弹，信心增强持股过节心态较浓

香港股市：恒指收高1.1%，跟进国际股市涨势

中国汇市：人民币收创三周新高，美指走势成短期主要风向标

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 引领涨势，收高2.23%报50,635.92点。国有石油公司Petrobras和矿业巨擘淡水河谷分别跳涨5%和3.7%。

巴西汇市：雷亚尔温和走软，在长假前夕投资者心存谨慎。雷亚尔兑美元 下滑0.2%，恢复疲势，本周创下逾10年来最低。由于巴西经济基本面快速恶化且经济衰退机率上升，投资者抛售雷亚尔。

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南非股市：收高，连续录得纪录第二高，因海外市场基调乐观提振人气。指标Top-40绩优股指数 收高0.97%报46,739点，综合指数 涨0.88%，收于52,967点，稍早一度涨至纪录高点52,984点。

南非汇市：兰特兑美元走强，因美国进口物价下滑限制了美元涨势。兰特本周因国内外忧虑，累计跌幅超过3%至13年低点。

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印度股市：连续第四日上涨，印度国家银行(SBI)股价大涨，因此前一季该行坏账仅微幅增加，此外稳定的通胀数据以及全球市场表现强劲，支撑了此间市场人气。。NSE指数 收高1.08%至8,805.50点；指标BSE指数 涨1.01%至29,094.93点。

印度汇市：卢比兑美元上涨，因1月消费者物价指数(CPI)符合市场预期，远低于央行的通胀率目标，提振了未来降息的前景。卢比兑美元 收于62.14/15，上日收在62.3050/3150。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨6.05%至914.050；MSCI明晟俄罗斯指数 劲升6.31%至505.47点。