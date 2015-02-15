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亚洲 | 2015年 2月 16日 星期一 07:08 BJT

****日韩经济指标预测--2月16日-2月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值
    
    2月16日当周
    
    2月15日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季        +0.9%        -0.5%
                              (环比年率)                         +3.7%        -1.9%
     
    2月16日(一)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                      12月          --        +8.7% 
    0430 日本工业生产                             12月修正值        --        +1.0%
             产能利用率(较前月)                                     --        -0.8%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               1月          --        -0.9%
                                (较上年同期)                        --        -2.0%
    
    2月17日(二)    
     --  韩国央行利率决议                              2月       2.00%        2.00%
    
    2月18日(三) 
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周         --     买超1,995
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     卖超4,771  
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          1月   逆差16,900   逆差6,607
                 出口(较上年同期)                                +11.9%      +12.9%
                 进口(较上年同期)                                 -4.8%       +1.9% 
   
    2月19日(四) 
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                2月          --            正9 
    
    2月20日(五) 
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)              2月初值         --           52.2(完)
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