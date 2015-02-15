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货币新闻 | 2015年 2月 16日 星期一 07:25 BJT

欧元区金融：危机期间的紧急融资可能需要有灵活性--ECB普雷特

如果希腊问题不能达成协议，那么将加速存款从希腊银行业流出。如果这些银行失去偿付能力，那么欧洲央行除了削减ELA供应以外，几乎别无它法。

当被问及ELA能否延长几个月时，普雷特表示，“ELA只能是暂时的，而且仅提供给有偿还能力的银行，”但他随即补充称，“当出现系统性危机时，可能需要在持续时间方面具有灵活性。”

当被问及如果一国被切断ELA供应时，是否是把该国剔除欧元区，普雷特回答称，“ELA是提供给银行，而不是国家。我不会对假设情况作出评论。我们没有处于那样的状况。”(完)
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