欧元区金融：危机期间的紧急融资可能需要有灵活性--ECB普雷特

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
如果希腊问题不能达成协议，那么将加速存款从希腊银行业流出。如果这些银行失去偿付能力，那么欧洲央行除了削减ELA供应以外，几乎别无它法。
当被问及ELA能否延长几个月时，普雷特表示，“ELA只能是暂时的，而且仅提供给有偿还能力的银行，”但他随即补充称，“当出现系统性危机时，可能需要在持续时间方面具有灵活性。”
当被问及如果一国被切断ELA供应时，是否是把该国剔除欧元区，普雷特回答称，“ELA是提供给银行，而不是国家。我不会对假设情况作出评论。我们没有处于那样的状况。”(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.