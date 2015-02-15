欧洲经济指标预测--2月16日-2月23日****

港报财经评论：屠熊刀现，维稳决胜--信报5月10日
A股反弹、内险内银股及石油股造好，好友借势拔出「屠熊刀」，恒指昨天以全日高位收市，收报24889点，升1.27%，创21个月以来新高；国指重返一万点水平，收报10128点，升幅1.47%。大市成交额回升至710亿元。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月16日当周 2月16日(一) 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 12月 顺差205 顺差200 2月17日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差8.15 对全球贸易收支 -- 顺差35.41 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.8% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.5% 零售物价指数(RPI) (较前月) -0.7% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -0.7% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 -2.5% -2.4% (较上年同期) -12.2% -10.7% 产出物价(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) -1.4% -0.8% 核心产出物价(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 正56.0 正48.4 ZEW现况指数 正30.0 正22.4 2月18日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 减少2.5 减少2.97 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至12月三个月 5.8% 5.8% 平均每周薪资所得(较上年) 截至12月三个月 +1.7% +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至12月三个月 +1.8% +1.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负10.8 2月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差15.15 0745 法国HICP(较前月) 1月终值 -1.0% +0.1% (较上年同期) -0.3% +0.1% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 12月 -- 盈余246 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余181 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入403 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 正6 正4 1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 负7.5 负8.50 2月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 1月 -0.4% -0.7% (较上年同期) -2.0% -1.7% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 49.5 49.2 服务业PMI 49.8 49.4 综合PMI -- 49.3 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 51.5 50.9 服务业PMI 54.3 54.0 综合PMI -- 53.5 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -4.1% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- -0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) -0.6% -0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.4% -2.4% (上年同期) -0.4% -0.4% 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 51.5 51.0 服务业PMI 53.0 52.7 综合PMI 53.0 52.6 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -78.0 124.65 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 214.08 0930 英国零售销售(较上月) 1月 -0.2% +0.4% (较上年同期) +6.0% +4.3% 扣除能源的零售销售(较上月) -0.3% +0.2% (较上年同期) +5.9% +4.2% 2月23日当周 2月23日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 -- 106.7 IFO企业现况指数 -- 111.7 IFO企业预期指数 -- 102.0 1100 英国CBI零售销售差值 2月 -- 39 (完)
A股反弹、内险内银股及石油股造好，好友借势拔出「屠熊刀」，恒指昨天以全日高位收市，收报24889点，升1.27%，创21个月以来新高；国指重返一万点水平，收报10128点，升幅1.47%。大市成交额回升至710亿元。
路透上海5月10日 - 中国股市沪综指周二收涨0.06%。沪深证交所融资融券余额当日减 少19亿元人民币，连续三日下降；两市两融余额为9,011.3亿元，再创两个半月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/9 5,289.2 3,722.1 9,011.3 -19.0 3,080.53 5/8 5,293.4 3,736.9 9,030.3 -48.0 3,078.61 5/5 5,326.7 3,751.6
* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治骚动都倾向于打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.437，远离三周高点99.688。 美元兑日圆 跌0.2%至113.77，脱离隔夜创下的3月15日以来高位114.325。 朝鲜正准备再次进行武器试验的担忧重燃，这也支撑日圆走势。 “亚洲市场盘初的头几个小时，日圆开始走强，这可能是海外市场对朝鲜外交官员讲话的反应，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 朝鲜驻英国大使Choe Il周二