欧洲经济指标预测--2月16日-2月23日****

《全球汇市》美元下跌，此前特朗普突然解除FBI局长科米职务

* 对朝鲜可能进行核试验的担忧也支撑日圆 * 欧元向马克龙胜选后触及的六个月高位回升 路透东京5月10日 - 美元周三下跌，避险日圆上扬，此前美国总统特朗普突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米的职务，震惊整个华盛顿。 科米曾率领FBI就俄罗斯干预去年美国总统大选，以及特朗普竞选阵营或与俄方有所勾结的指控进行调查。民主党立即指责特朗普此举是出于政治目的。 美国的任何政治骚动都倾向于打压美元，因为一个分裂的国会可能妨碍特朗普承诺的税改和刺激措施出台。 美元指数 下滑0.2%至99.437，远离三周高点99.688。 美元兑日圆 跌0.2%至113.77，脱离隔夜创下的3月15日以来高位114.325。 朝鲜正准备再次进行武器试验的担忧重燃，这也支撑日圆走势。 “亚洲市场盘初的头几个小时，日圆开始走强，这可能是海外市场对朝鲜外交官员讲话的反应，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 朝鲜驻英国大使Choe Il周二