版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 16日 星期一 07:18 BJT

《全球汇市》英镑兑美元升至六周高点，假期氛围浓郁市况平淡

欧元兑日圆 略下跌，报135.00日圆，脱离上周四触及的三周高点136.70。美元兑日圆 下跌至118.51日圆，从上周三所及的一个月高点120.48回落。

商品货币方面，加元表现不错，因最近油价走势显示出触底反弹迹象。周五时，布兰特原油触及每桶60美元以上的2015年高位。

加元兑美元 报在1.2444加元，接近上周五所及的一周高点1.2422。澳元也持坚，报在0.7773美元，守在上周五低点0.7644的上方。

澳洲央行、美联储及英国央行本周均将公布会议记录，日本央行则将举行政策会议。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1394 1.1383 +0.10 -5.81 1.2097

美元/日圆 118.65 118.72 -0.06 -0.86 119.68

欧元/日圆 135.19 135.14 +0.04 -6.62 144.78

美元/瑞郎 0.9318 0.9321 -0.03 -6.27 0.9941

英镑/美元 1.5400 1.5397 +0.02 -1.11 1.5573

美元/加元 1.2443 1.2447 -0.03 +7.10 1.1618

澳元/美元 0.7763 0.7768 -0.06 -4.96 0.8168

新西兰元/美元 0.7474 0.7452 +0.30 -4.14 0.7797

澳元/日圆 92.110 92.220 -0.12 -5.77 97.750

新西兰元/日圆 88.680 88.470 +0.24 -4.96 93.310

英镑/日圆 182.72 182.79 -0.04 -1.96 186.38

澳元/新西兰元 1.0378 1.0413 -0.34 -0.87 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧/王颖/许娜/李婷仪 审校 孙茉莉/徐文焰/张明钧/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐