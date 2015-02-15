《全球汇市》英镑兑美元升至六周高点，假期氛围浓郁市况平淡

欧元兑日圆 略下跌，报135.00日圆，脱离上周四触及的三周高点136.70。美元兑日圆 下跌至118.51日圆，从上周三所及的一个月高点120.48回落。

商品货币方面，加元表现不错，因最近油价走势显示出触底反弹迹象。周五时，布兰特原油触及每桶60美元以上的2015年高位。

加元兑美元 报在1.2444加元，接近上周五所及的一周高点1.2422。澳元也持坚，报在0.7773美元，守在上周五低点0.7644的上方。