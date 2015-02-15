《全球汇市》英镑兑美元升至六周高点，假期氛围浓郁市况平淡

标题新闻：软银即将宣布其新科技基金规模高达950亿美元，金主包括沙特及苹果--彭博
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
欧元兑日圆 略下跌，报135.00日圆，脱离上周四触及的三周高点136.70。美元兑日圆 下跌至118.51日圆，从上周三所及的一个月高点120.48回落。
商品货币方面，加元表现不错，因最近油价走势显示出触底反弹迹象。周五时，布兰特原油触及每桶60美元以上的2015年高位。
加元兑美元 报在1.2444加元，接近上周五所及的一周高点1.2422。澳元也持坚，报在0.7773美元，守在上周五低点0.7644的上方。
澳洲央行、美联储及英国央行本周均将公布会议记录，日本央行则将举行政策会议。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1394 1.1383 +0.10 -5.81 1.2097
美元/日圆 118.65 118.72 -0.06 -0.86 119.68
欧元/日圆 135.19 135.14 +0.04 -6.62 144.78
美元/瑞郎 0.9318 0.9321 -0.03 -6.27 0.9941
英镑/美元 1.5400 1.5397 +0.02 -1.11 1.5573
美元/加元 1.2443 1.2447 -0.03 +7.10 1.1618
澳元/美元 0.7763 0.7768 -0.06 -4.96 0.8168
新西兰元/美元 0.7474 0.7452 +0.30 -4.14 0.7797
澳元/日圆 92.110 92.220 -0.12 -5.77 97.750
新西兰元/日圆 88.680 88.470 +0.24 -4.96 93.310
英镑/日圆 182.72 182.79 -0.04 -1.96 186.38
澳元/新西兰元 1.0378 1.0413 -0.34 -0.87 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)