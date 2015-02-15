《综述》乌克兰叛军拒绝在其包围城镇停火，其它地方基本休战

* 战略要地杰巴利采沃(Debaltseve)交火持续，但其它地点停火

* 欧安组织观察员被拒绝进入铁路枢纽上的重镇

* 俄罗斯拒绝评论巴利采沃局势

* 美国敦促俄罗斯全面执行停火协议

路透顿涅茨克/阿尔乔莫夫斯克2月15日 - 在周日新停火协议生效几个小时之后，乌克兰叛军就声称该协议不适用于杰巴利采沃(Debaltseve)。最近几周多数战斗在这里进行。

根据新达成的停火协议，乌克兰东部多数地方的枪炮声在午夜戛然而止。但亲俄罗斯的叛军宣布，不会在杰巴利采沃遵守停火协议。乌克兰军队在此地被叛军包围。

“当然，我们可以(在杰巴利采沃)开火。这是我们的地盘，”叛军高级指挥官Eduard Basurin对路透表示，“这个地方是内部的：我们的。内部的就是内部的。但在冲突线上，已停止射击。”