《综述》乌克兰叛军拒绝在其包围城镇停火，其它地方基本休战

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
* 战略要地杰巴利采沃(Debaltseve)交火持续，但其它地点停火
* 欧安组织观察员被拒绝进入铁路枢纽上的重镇
* 俄罗斯拒绝评论巴利采沃局势
* 美国敦促俄罗斯全面执行停火协议
路透顿涅茨克/阿尔乔莫夫斯克2月15日 - 在周日新停火协议生效几个小时之后，乌克兰叛军就声称该协议不适用于杰巴利采沃(Debaltseve)。最近几周多数战斗在这里进行。
根据新达成的停火协议，乌克兰东部多数地方的枪炮声在午夜戛然而止。但亲俄罗斯的叛军宣布，不会在杰巴利采沃遵守停火协议。乌克兰军队在此地被叛军包围。
“当然，我们可以(在杰巴利采沃)开火。这是我们的地盘，”叛军高级指挥官Eduard Basurin对路透表示，“这个地方是内部的：我们的。内部的就是内部的。但在冲突线上，已停止射击。”
负责监督停火的欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)表示，叛军拒绝让其观察员进入杰巴利采沃。欧安组织表示，双方继续在该镇交火。停火协议基本上得到遵守，但有少数几个地方例外。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.