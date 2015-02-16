《综述》乌克兰叛军拒绝在其包围城镇停火，其它地方基本休战

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
双方均指责对方应对杰巴利采沃的交火负责。不过该镇在数周以来一直是交战的重点；如果乌克兰军队继续被拖在这里的战斗中，或者叛军继续推进，那么就很难谈得上停火。
克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，周四达成的包括停火在内的和平协议必须得到“无条件”执行。但他没有提到莫斯科是否认为停火范围包括杰巴利采沃，并拒绝就Basurin的言论置评。
在度过基本平静的一晚后，路透记者在早上听到从杰巴利采沃方向传出的集中炮击声。
**几乎与世隔绝**
乌克兰部队在近几周一直坚守在杰巴利采沃。该镇坐落在一处铁路枢纽附近，临近两处叛军的重要据点。
叛军称，他们已经完全包围了杰巴利采沃；但乌克兰政府表示，虽然面对着叛军的猛烈攻击，但政府军一直保持着一条补给道路的畅通。
一名乌克兰军方发言人指，停火“总体上得到了遵守”。乌军方自停火生效以来在“局部”交火中遭到10次炮击，不过没有士兵丧生。
一位驻扎在杰巴利采沃附近的乌军方参谋称，“(攻击的)整体强度有所下降，不过还是有违反停火的情况。”
乌克兰总统波罗申科在午夜的电视讲话中，宣布命令军队停火，但表示杰巴利采沃仍有警报。
美国国务卿克里在与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时，敦促各方实施停火，并对俄罗斯与乌分离主义份子试图切断杰巴利采沃与外界联系的作法表示关切。(完)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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