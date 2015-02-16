《综述》乌克兰叛军拒绝在其包围城镇停火，其它地方基本休战

双方均指责对方应对杰巴利采沃的交火负责。不过该镇在数周以来一直是交战的重点；如果乌克兰军队继续被拖在这里的战斗中，或者叛军继续推进，那么就很难谈得上停火。

克里姆林宫发言人Dmitry Peskov称，周四达成的包括停火在内的和平协议必须得到“无条件”执行。但他没有提到莫斯科是否认为停火范围包括杰巴利采沃，并拒绝就Basurin的言论置评。

在度过基本平静的一晚后，路透记者在早上听到从杰巴利采沃方向传出的集中炮击声。

**几乎与世隔绝**

乌克兰部队在近几周一直坚守在杰巴利采沃。该镇坐落在一处铁路枢纽附近，临近两处叛军的重要据点。

叛军称，他们已经完全包围了杰巴利采沃；但乌克兰政府表示，虽然面对着叛军的猛烈攻击，但政府军一直保持着一条补给道路的畅通。

一名乌克兰军方发言人指，停火“总体上得到了遵守”。乌军方自停火生效以来在“局部”交火中遭到10次炮击，不过没有士兵丧生。

一位驻扎在杰巴利采沃附近的乌军方参谋称，“(攻击的)整体强度有所下降，不过还是有违反停火的情况。”

乌克兰总统波罗申科在午夜的电视讲话中，宣布命令军队停火，但表示杰巴利采沃仍有警报。