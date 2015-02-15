中国企业：安邦保险同意以1.1万亿韩元购韩国Tong Yang Life控制股权

韩国已公布经济指标--2017/5/10
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透首尔2月16日 - 韩国经济新闻周一报导，中国安邦保险同意出资1.1万亿(兆)韩元(10亿美元)，买入韩国寿险商Tong Yang Life Insurance 的控制性股权。
这篇报导称，安邦保险同意买入Tong Yang 57.5%的股权，共出资1.1万亿韩元，或每股17,750韩元。报导没有援引具体消息来源。
报导援引未具名Vogo投资人的话指，安邦与本次交易的卖家--私募股权投资公司Vogo可能最早于今日宣布协议。(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 李婷仪 审校)
路透上海5月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.79%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.26%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.9066 -29 欧元 7.5239 272 日圆 6.0755 308 港元 0.8873 -4.