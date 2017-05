《美国上市公司业绩公布日程表》--2月16日至2月23日

汤森路透2月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司: 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 2月17日 AMC Q1 2015 安捷伦科技 2月17日 AMC Q1 2015 Analog Devices Inc 2月17日 AMC Q4 2014 CF Industries Holdings Inc 2月17日 AMC Q4 2014 Devon Energy Corp 2月17日 AMC Q4 2014 FirstEnergy Corp 2月17日 AMC Q4 2014 Flowserve Corp 2月17日 AMC Q4 2014 Fossil Group Inc 2月17日 BMO Q4 2014 Genuine Parts Co 2月17日 BMO Q4 2014 固特异轮胎(Goodyear Tire) 2月17日 AMC Q4 2014 Vornado Realty Trust 2月17日 BMO Q4 2014 Waste Management Inc 2月17日 AMC Q4 2014 Cimarex Energy Co 2月18日 BMO Q4 2014 Actavis PLC 2月18日 12:00 Q4 2014 Duke Energy Corp 2月18日 AMC Q4 2014 EOG Resources Inc 2月18日 BMO Q4 2014 Fluor Corp 2月18日 BMO Q4 2014 Garmin Ltd 2月18日 AMC Q4 2014 万豪国际(Marriott International) 2月18日 AMC Q4 2014 Marathon Oil Corp 2月18日 BMO Q4 2014 NiSource Inc 2月18日 AMC Q4 2014 Williams Companies Inc 2月18日 BMO Q4 2014 DENTSPLY International Inc 2月19日 12:00 Q4 2014 Discovery Communications Inc 2月19日 BMO Q4 2014 Denbury Resources Inc 2月19日 BMO Q4 2014 Directv 2月19日 AMC Q4 2014 Consolidated Edison Inc 2月19日 AMC Q4 2014 Frontier Communications Corp 2月19日 BMO Q1 2015 Hormel Foods Corp 2月19日 BMO Q4 2014 Host Hotels & Resorts Inc 2月19日 AMC Q2 2015 Intuit Inc 2月19日 AMC Q4 2014 Nordstrom 2月19日 AMC Q4 2014 Mohawk Industries Inc 2月19日 BMO Q4 2014 Noble Energy Inc 2月19日 AMC Q4 2014 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 2月19日 BMO Q4 2014 Priceline Group Inc 2月19日 BMO Q3 2015 Patterson Companies Inc 2月19日 AMC Q4 2014 Public Storage 2月19日 BMO Q4 2014 SCANA Corp 2月19日 12:00 Q4 2015 沃尔玛(Walmart) 2月20日 BMO Q4 2014 Cabot Oil & Gas Corp 2月20日 BMO Q1 2015 Deere & Co 2月20日 BMO Q4 2014 Health Care REIT Inc 2月20日 BMO Q4 2014 Laboratory Corp. of America 2月20日 BMO Q4 2014 Public Service Enterprise Group 2月20日 BMO Q4 2014 Pinnacle West Capital Corp 2月23日 AMC Q4 2014 Express Scripts Holding Co 2月23日 AMC Q4 2014 ONEOK Inc. 2月23日 AMC Q4 2014 Tenet Healthcare Corp 如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王颖;审校 张涛)