欧洲个股：乐购可能最多裁员10,000人，以阻止利润下滑--报载

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透伦敦2月15日 - 英国星期日电讯报报导称，该国最大超市乐购(Tesco) 可能最多裁员10,000人，这是该公司阻止利润下滑所作努力的一部分。
该报称，乐购总部及此前表示计划关闭的门店将裁撤高达6,000个岗位，对该公司运营方式检视后将裁撤其余冗员，其中包括管理人员。
乐购一位发言人拒绝发表评论。
该公司执行长Dave Lewis已开始削减成本，1月底宣布关闭43家门店，由此裁员高达2,000人。乐购亦透过整合其总部来节约成本。近期乐购自2014年1月以来首次恢复销售增长，暗示执行长Lewis恢复公司形象的努力可能已见成果。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。