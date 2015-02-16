欧洲个股：乐购可能最多裁员10,000人，以阻止利润下滑--报载

路透伦敦2月15日 - 英国星期日电讯报报导称，该国最大超市乐购(Tesco) 可能最多裁员10,000人，这是该公司阻止利润下滑所作努力的一部分。

该报称，乐购总部及此前表示计划关闭的门店将裁撤高达6,000个岗位，对该公司运营方式检视后将裁撤其余冗员，其中包括管理人员。

乐购一位发言人拒绝发表评论。

该公司执行长Dave Lewis已开始削减成本，1月底宣布关闭43家门店，由此裁员高达2,000人。乐购亦透过整合其总部来节约成本。近期乐购自2014年1月以来首次恢复销售增长，暗示执行长Lewis恢复公司形象的努力可能已见成果。(完)