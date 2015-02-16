中国公开市场：一级交易商本周可继续申报正/逆回购及央票需求

路透上海2月16日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限亦与上周相同，含14天和21天两种。

中国央行公开市场上周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。

据路透统计，本周公开市场无正/逆回购到期，春节后当周则有1,800亿元人民币逆回购到期回笼资金，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

中国今年春节假期为2月18日至24日。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。