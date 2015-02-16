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市场报道 | 2015年 2月 16日 星期一 08:47 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小涨，受欧元/日圆需求支撑

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    * 欧元/美元小涨，东京盘欧元/日圆需求提供支撑
    * 卖家在1.1425处介入，阻力位在周五高点1.1443
    * 在今日稍晚举行的欧盟希腊问题峰会前，不会出现大幅波动
    * 有报导暗示，今日不太可能达成债务协议
    * 最可能的情况是，在2月28日最后期限前取得一些进展(完)
      
      
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 (翻译 张荻； 审校 张涛)
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