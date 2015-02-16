台湾汇市：台币盘初升至逾两周高位，外资因应股票交割款汇入

路透台北2月16日 - 台币兑美元 周一盘初稳中偏升，日高暂抵逾两周高位。汇银人士表示，上周五外资在台股大幅买超逾百亿台币，今早疑似部分交割款汇入，推升台币走高。不过进口商也伺机进场，今日台币走势估为缓升待变。

市场人士指出，除资金流向外，国际美元也略显疲态，令邻近亚币持坚，台币也与其他亚币同一方向波动。不过以开盘近1小时成交量约1.5亿美元看来，预估今日全日的成交量不会太高，年假前以实质抛补为主的低量交易仍是市场主轴。

〞外资还有一些进来，不过大概早上就会卖(美元)完了，量也不会太大。〞一本地银行交易员说。

今日早盘台币高位31.345来到逾两周高位，前高在1月29日报31.200。

交易员指出，年假期间变数增多，包括本周希腊问题的进展、美联储会议纪录及各国是否持续宽松等，都难以确认。今明两日交易盘将明显退场待后续国际情势的发展，明日封关日预估量能更加萎缩。

市场人士预估，今日台币将在31.320-31.420间交投。早盘台币主要交易区间落在31.345-31.369；上交易日区间则在31.390-31.480。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，走势平平，各天期报价回稳。一个月期美元/台币微幅溢价，方向不明显。一个月远汇报价 暂在31.365/31.385左右，上日纽约盘收在31.330。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.320-31.420

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