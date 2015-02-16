中国货币市场：供给稀缺节前资金紧势加剧，明日逆回购难解燃眉之急

路透上海2月16日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率早盘涨幅不到10个基点(bp)，但实际流动性却明显吃紧。除国开行稍早限量供应部分资金外，其他大行基本未有供给，导致多数机构轧平头寸压力巨增。

交易员称，今日央行公开市场可以上报需求，意味着明日很可能进行逆回购。不过大行资金供给若不能有效增加，眼前问题无法解决的话，不排除央行会采取SLO或SLF等临时性手续保持市场稳定。

华南一银行交易员表示，今日借入资金难度增加，“可能是节前大量提现，银行压力都很大。现在还不知道国开能给我多少，只能等着。”

明日是春节长假前最后一个交易日。中国春节假期为自2月18日至2月24日。

北京一银行交易员并指出，从市场借入资金难度增加，使其将目光转向明日公开市场逆回购需求。“既然明天必须做业务，公开市场是最快的了。”

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2219 3.1553 +6.66

七天 4.7586 4.7132 +4.54

14天 4.8065 4.7298 +7.67

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.2600 1.3100 +895.00

七天 2.9100 3.3600 -45.00

14天 2.5050 2.1150 +39.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2600 3.3000 -4.00

七天 4.8000 4.6900 +11.00

14天 4.8500 5.0000 -15.00

Shibor

其中:隔夜 3.1820 3.1750 +0.70

七天 4.7000 4.7200 -2.00

三个月 4.9000 4.9000 +0.00