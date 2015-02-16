香港个股：佳兆业股份暂停买卖，以待刊发内幕消息

佳兆业此前获得“白武士”融创中国 打救，对方以现金总代价45.53亿港元购入佳兆业主要股东郭英成家族手上的49.25%股份，并全力协助佳兆业解除债务危机。

但由于融创中国入股买卖协议的完成，是取决于圆满解决佳兆业现有债务融资及任何未偿还违约的重组或再融资，佳兆业已开始就其境内外债务责任审阅及评估多种方案。 （完）