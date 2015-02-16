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货币新闻 | 2015年 2月 16日 星期一 09:09 BJT

香港个股：佳兆业股份暂停买卖，以待刊发内幕消息

路透香港2月16日 - 中国房地产商佳兆业 周一称，其股份暂停买卖，以待刊发一份载有内幕消息之公告。

停牌前，佳兆业上周五收报1.71港元。

佳兆业此前获得“白武士”融创中国 打救，对方以现金总代价45.53亿港元购入佳兆业主要股东郭英成家族手上的49.25%股份，并全力协助佳兆业解除债务危机。

但由于融创中国入股买卖协议的完成，是取决于圆满解决佳兆业现有债务融资及任何未偿还违约的重组或再融资，佳兆业已开始就其境内外债务责任审阅及评估多种方案。 （完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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