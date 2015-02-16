香港个股：佳兆业股份暂停买卖，以待刊发内幕消息

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透香港2月16日 - 中国房地产商佳兆业 周一称，其股份暂停买卖，以待刊发一份载有内幕消息之公告。
停牌前，佳兆业上周五收报1.71港元。
佳兆业此前获得“白武士”融创中国 打救，对方以现金总代价45.53亿港元购入佳兆业主要股东郭英成家族手上的49.25%股份，并全力协助佳兆业解除债务危机。
但由于融创中国入股买卖协议的完成，是取决于圆满解决佳兆业现有债务融资及任何未偿还违约的重组或再融资，佳兆业已开始就其境内外债务责任审阅及评估多种方案。 （完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。