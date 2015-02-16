重发-《分析师观点2》台湾今年成长率上修，CPI下修料带来内需贡献

(重发以修改错别字)

路透台北2月16日 - 台湾主计总处周一公布，去年第四季经济成长率为3.35%，较先前概估值3.17%为高。

主计总处对2015年的经济成长率预估上修至3.78%(原估为3.50%)、且通膨率大幅下修至0.26%(原估为0.91%)。今年通膨率如果一如预估，将创下六年来新低，前低为2009年年跌 0.86%。

该处新闻稿指出，对今年的经济成长率上修，主要因内需展望乐观；且在设定今年OPEC(石油输出国组织)原油每桶价格为58.5美元的条件下，加上台电电价回馈方案实施，因而大幅下修今年CPI预期。

主计总处并大幅下修出口及进口预估，今年出口估为年增1.02%，进口则估全年下跌2.07%。出口/进口今年恐双双创下三年低位，前低为2012年出口年跌2.3%、进口年跌3.9%。

台湾央行去年第四季全体理监事会议，连续14季维持重贴现率于1.875%不变。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2015年GDP年增率 3.78 3.50

2015年CPI年增率 0.26 0.91

2015年出口年增率 1.02 3.56

2015年进口年增率 -2.07 3.43

**分析师评论**

--澳纽银行高级经济学家 杨宇霆：

我目前还不担心台湾的通膨率，台湾不像日本和韩国面对严重的通膨下滑风险。台湾的资产价格仍高，经济成长前景较好，而且是苹果供应链的主要受惠者。我相信台湾的内需最终会上扬，这将有助成长前景。我不认为台湾央行今年会升息，最早的话也要等到明年第一季。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

油价大幅走低的结果带来一些影响，除了CPI大幅下修外，主计总处显然看好CPI走低后带动民间消费的实质动能。此外，政府近来政策开放上，受惠的也以偏向内需产业为主，例如观光及金融业等，股市稳健也带来财富增加的消费效果。

不过在全球展望都在下修的同时，台湾也下修出口成长力道，这和我们此前的看法一致。我们认为受原物料持续下跌的影响，台湾的出口将不如预期，特别必须注意中国的经济成长的下行风险。我们认为央行今年升息的机会不大，反而在汇率上面，有可能随其他亚洲国家助益出口的做法，中长期台币再回到贬值的道路上。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 上周五封关日收高0.35%，报9,529.51点。

--台币兑美元 周一收贬1.25角报31.600。

--台湾指标五年期公债103/15期 殖利率上周五封关日未能成交。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻，可点选

--参看台湾经济数据相关新闻，请点

**相关背景**

--台湾央行在第四季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连14季维持利率不变。