港报财经评论：楼市爆煲论乃口舌之争--信报2月16日

楼市爆煲论乃口舌之争/ 习广思

资深楼市投资者纪惠集团总裁汤文亮上周突撰文，发表细价楼爆煲论，矛头直指财务公司，吸引不少眼球注意。近几年的确有不少专家发表香港楼市爆煲言论，例如大行巴克莱的地产分析部门2011年来就不下十数次发表港楼跌30%至50%的报告。2012年中，资深分析员兼基金经理陆东登上杂志封面，声言港楼价两年内跌50%，实牙实齿的预测，结果有目共睹。专家估市，够狠劲够爆才吸引得到注意力，一如杂志爱用“失控”、“爆发”等字眼引人注目，然而相比起夸张推测，估市背后的论据与数字更值得留意。汤文亮当初以估计现时每一间财务公司最少有10个为四按物业，以目前1,200间财务公司推算，市场最少有1.2万个四按物业，形容对楼市是“火药库”。由是推论，快则3个月，慢则6个月，这个危机一定会爆发。

根据地产公司研究部数据，2011年至2014年登记住宅楼按合约数据，由财务公司承按的一按宗数，从2011年的3,047宗上升至去年的3,883宗；二按则由2,949宗升至4,506宗；私人住宅三按或以上的宗数，由2011年的327宗升至去年的975宗。三按以上个案几年来都不足千宗，与专家推断的1.2万宗相去甚远。众所周知，不去找银行做按揭而要由财务公司帮手，利率必然贵过一般银行一大截，依目前市场银行提供的楼按一按利率，普遍为H+1.7%或P-2.85%，实际利率为1.93%至2.15%，财务公司近年标榜有楼在手就有钱借，但利率贵得惊人。经打听，一按利率可以高银行几倍，二按三按“闲闲地”十多二十厘，借款人财务状况更差者可以到三四十厘，与信用卡利息无异。

不经银行做按揭却去找“财仔”，要不是本身财务有困难，不符银行的贷款条件及压力测试，便是本身理财有问题，要把自身或家人手上的物业抵押周转，理论上与楼市高低无直接关系。然而，由于楼价连升数年，不少物业市价扣除楼按的“剩余价值”仍有一定数目，财务公司便想方设法利用这个价值来当抵押品，再包装成物业贷款向业主招手。

____________________________________________________________________________

油价挑战58美元/ 苏子

油价在去年6月12日以大阳烛升越去年3月13日及4月16日所造的105.22及104.99美元高位阻力收市，由于已破坏了所呈现的双顶不利形态，本来应该有利油价随后继续走高才对，可惜原来此破位为假突破，因为翌日在高见107.68美元水平后便乏力再升，最后更以十字星待变形态收市，此高位已成为去年全年高位所在。

自此油价便以一浪低于一浪的恶劣模式寻底，直至上月29日触及43.58美元低位后，才出现一个像样的反弹浪，但目前市场气氛仍然维持看淡。上周五油价已经突破50天平均线的51.75美元重要阻力收市，而高位则受制于已经由跌转升的20天保历加通道顶部阻力线。油价自本月开始便已成功守稳在20天SMA支持以上波动，整体走势则保持在此平均线及通道的顶部阻力线之间争持。如本周早段油价能顺利突破通道顶部阻力线并企稳之上波动，技术上看将有利油价可以在市场目前一片看淡声中以单边市形式进一步上升，稍后一旦成功突破本月3日的54.24美元高位阻力，料会挑战自去年6月13日的107.68美元高位跌至上月29日的43.58美元低位的23.6%反弹目标。由于此目标与去年12月17日的58.98美元高位阻力相若，亦距离60美元心理关口不远，理应可以发挥较强阻力。

但若然油价升至此目标阻力附近时未能出现较大沽压，小心此阻力及60美元心理关口会顺利突破，并进一步挑战上述跌幅的38.2%反弹目标。若然稍后油价真的可以在一片看淡声中继续走高，相信这或与美元向下作出较深的调整市有关。美汇指数自去年12月18日开始便一直守稳在20天平均线支持以上，而上周五美汇指数的收市价险守在此平均线附近，若本周早段果然失守，将意味着两个月来美元的强劲升势已暂告一段落。美汇指数若调整去年12月16日的87.63低位至上月26日的95.53高位的61.8%，目标可见90.65水平。一旦美元如预期般向下作出较深的调整市，相信金价亦会受惠而作出较明显的反弹浪。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘