港报财经评论：汽车股回勇，捧东风吉利--经济日报2月14日

汽车股回勇，捧东风吉利/ 林瑞芬 外围因素转晴，为港股减压。恒指昨升1.1%至24,682，国指昨升1.2%至11,922，大市成交额716亿港元。欧央行上调希腊紧急融资的上限，更多油企公布减产，加上俄罗斯与乌克兰关系缓和，国际油价跌势似有曙光筑底，美油周四晚急涨5%，欧、美股市应声弹起。及时令恒指捱过下破24,300压力，惟技术上，25,000阻力仍强。国指判势，守11,500再探12,300趋势仍在。 昨日中国中国内地中小板指数涨1.6%，创业板指数更涨2.1%至1,825，创历史高点，周四点出从中国内地创业板指近月跑赢大市值股份为代表的上证。一来，当前投资者的取态，春节当前，尽量减仓大市值股，轻装上阵中、小市值股份，以应对长假期内休市期间外围可能出现的不明确因素冲击。补充一点，据中信证券估计，中小板和创业板上市公司对应的2014年第四季预期的同比增速分别达到61.2%和68.5%，远远高于2013年同期的9.2%和23.6%的增速，可见投资者也非盲目。就整体A股的盈利增长预期而论，在经济新常态下，按势也不会有太大的反弹动力。以Wind统计，有机构覆盖的全部A股2014年的盈利增速预期达到13.7%，低于2013年的实际增速（14.4%）。中信证券推测，2015年度的平均盈利增速水平仍可能有所下调。 盈利的增速反弹虽没大空间想像，但境外投资者对A股市场，还是保持信心。A股国际化预期仍在，均有利后市上证反覆推高。据中国结算2月12日公布的资料显示，今年1月份，QFII新开立了15个A股帐户，其中，沪市7个，深市8个。这也是QFII连续第37个月有新开A股帐户。加上，改革提速，以及市场资金面充裕。降准释放的资金以及春节前人行通过公开市场逆回购投放的资金就逾1.2万亿港元，这均对上证构成有利的支持点，上证只是升势走慢了，后市还会再升。昨日上证升1%，量比值升至1.29，显示投资者信心改善，有统计春节前五日逾80%机会涨，周四已踏进送红包行情，不排除心理面已有改善。上证至下周，应可稳守60天线近3,000，而阻力3,400。

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增长乏力，民行观望/ 余少文 中国内地股市走高，带动国企指数逼近11,900点，死亡交叉有望失效。而民生银行 去年盈利只升5%，未来在缺乏增长兼且息率不高下，吸引力下降。A股昨日显着回升，上证综合指数重上3,200点，全日升30点或1%，收报3,203点，沪深两市成交额约5,700亿人民币。而国企指数升138点或1.2%，收报11,922点，成交额141亿人民币，超过66%主板H股随大市走高；至于红筹指数升50点或1.1%，收报4,618点，成交额69亿人民币。 日前才指出国指出现“死亡交叉”，但指数连日回升，先重上10天和50天平均线，昨日又升越20天平均线，若然农历前后守住20天线，指数会是横行，届时死亡交叉有望消除。尤其红指保历加通道近期收窄，近日开始扩大，反映指数走势出现变化，若然保持连日升势，升破阻力位4,640点可期，除了再挑战4,900点外，也有望带动国指走高，事关国指部分技术指标回升，如MACD，会支撑指数向上，故希望指数跌至11,000点入市的期望或会幻灭。 至于内银股仍然是大市回升的主力，只是过去至今都指出内银股盈利增长空间收窄，中国近期的放水行动，可以提升内银股多少利息收入，有待观望。即使买内银股也宜倾向高息一族，故刚发出去年业绩快报的民行，便宜观望。因为民行快报透露，去年收入升16.9%至1,355亿人民币，盈利只升5.4%至445亿人民币，每股盈利1.31人民币，低于市场预期，如以去年17%派息率计算，则去年息率约3.1厘，对于四大行预测息率达6厘左右，既然众内银股同样面对盈利放缓压力，单看股息，民行吸引力便不及四大行。 快报中提及民行目前每股NAV（资产净值）为7.03人民币，不良贷款率1.17%，现价较每股NAV即PB为1倍，但不良贷款率较2013年上升0.32个百分点，虽然低于银行金融机构不良贷款率1.64%和商业银行不良贷款率1.29%，仍然令人担心。因为民行去年一至三季累计不良贷款率分别为0.87%、0.93%和1.04%，反映每季不良贷款都在上升，尤其截至第四季不良贷款率，较首三季上升了0.13%，是去年升幅最大的季度。

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