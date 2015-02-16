《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国要稳增长与促改革 需保持经济增速至少7%左右--消息

熟悉中国政策的消息人士称，中国当局将下调利率、增加流动性并允许人民币一定程度的贬值以确保今年经济增速在7%左右。目前中国当局正努力对抗通缩风险，并希望保持就业强劲，从而能够推进改革。

--中国数据：1月FDI同比增近30%，预计今年吸收外资规模持稳--商务部

最新数据显示，今年1月中国对外投资和吸引外资均高速增长，中国商务部预计全国吸收外资规模保持稳定，2015年将大幅缩减外商投资准入限制，推动各领域进一步扩大开放。

--中国数据: 1月M2增速创记录低点信贷略超预期，政策仍有放松必要性

在宽信贷政策的推动下，中国1月新增人民币贷款创六年来同期新高，但与此同时，当月末广义货币供应量M2增速却创纪录新低，这也部分解释了此前降准的原因，在M2面临失速风险的情况下，未来货币政策仍有放松必要性。

--台湾数据：今年全年经济成长率上修至3.78%，CPI大幅下修至0.26%--主计总处

台湾主计总处周一公布，去年第四季经济成长率为3.35%，较先前概估值3.17%为高。

--中国贸易：加快发展服务贸易，上半年启动规划建设功能区--国务院

中国国务院周末发布关于加快发展服务贸易的若干意见，称将在有条件的地区开展服务贸易创新发展试点，规划建设服务贸易功能区。时间方面，将于今年上半年启动。

--中国反腐：全国政协原副主席苏荣被双开，涉嫌受贿罪等移送司法机关

中国中纪委周一称，全国政协原副主席苏荣严重违纪违法，决定给予其开除党籍、开除公职处分（双开）；将其涉嫌受贿、滥用职权犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

--台湾人事：陆委会主委一职由国防部副部长夏立言接任

台湾行政院周一表示，已同意陆委会主委王郁琦请辞案。陆委会主委一职将由现任国防部军政副部长夏立言接任。

【金融】

--中国央行：丝路基金已起步运作，可看作是投资期更长的PE --周小川

第一财经日报周一援引中国央行行长周小川表示，丝路基金近日已正式开张运作，其是外汇为主的对外投资基金，比一般PE(私募基金)投资期限更长，项目中长期要体现合理回报。未来可基于行业和地域设立子基金，国内外投资者可通过市场化方式加入。

--中港股业绩：招商银行去年净利同比增长8%，不良贷款率1.11%

中国股份制银行--招商银周末发布业绩快报，2014年实现净利润559.11亿元人民币，同比增长8.06%；年末不良贷款率较上年升0.28个百分点至1.11%。这与此前公布业绩的几家股份制银行业绩增长不高，不良贷款率上升的趋势相同。

--中国企业：安邦保险料以1.1万亿韩元购TONG YANG LIFE控股权

一名直接了解情况的消息人士表示，预计中国安邦保险将出资大约1.1万亿(兆)韩元(10亿美元)，买入韩国寿险商Tong Yang Life Insurance 082640.KS 的控制性股权。

--中国保险：周一放开万能型人身险最低保证利率，强化偿付能力监管

中国保监会周五表示，经国务院批准，保监会将于16日放开万能型人身保险2.5%的最低保证利率。这是人身保险费率政策改革的第二步。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》宽松憧憬仍在现券收益率略跌，资金偏紧IRS持坚

中国银行间市场周一现券收益率略跌，尽管春节长假将至，但在宽松政策憧憬支撑下买盘依旧稍强；不过由于盘中资金面一度较为紧张，IRS走势则相对坚挺。

--中国公开市场：一级交易商本周可继续申报正/逆回购及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限亦与上周相同，含14天和21天两种。

【外汇】

--中国外汇：跨境资金将继续双向振荡，汇率制度需有灵活性--外管局 中国国家外汇管理局周日发布2014年跨境资金流动监测报告称，今后一段时期，中国将继续呈现跨境资金有进有出、双向振荡格局。为保持跨境资金流动基本稳定，要做好保证汇率制度灵活性等多个问题。

--中国外汇：1月银行代客结售汇连续第五个月逆差，为714亿元--外管局

中国国家外汇管理局周一公布银行结售汇数据，显示资金流出状况有所改善。今年1月，银行结售汇逆差规模缩至504亿元人民币（等值82亿美元）；其中，银行代客结售汇逆差规模扩至714亿人民币，为连续第五个月逆差；银行自身同期结售汇由逆转顺，录得顺差210亿元人民币，此前曾连续六个月出现逆差。

--中国汇市：人民币逆中间价走弱，春节前购汇偏多但尚未形成单边趋势

中国人民币兑美元即期周一早盘逆中间价走弱。市场人士称，因临近春节，购汇偏多，同时市场交投情绪淡化令成交量有所萎缩。目前即期汇率主要是以客户的供求为基础的双边波动，尚未显现出单边趋势，但需警惕资本进一步流出的风险。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连六日收涨，中小盘股票屡创新高提振人气

中国股市沪综指周一收升，连续第六日上涨。分析师指出，今日大盘指数以窄幅波动为主，但中小板和创业板涨幅可观，有效带动人气。当前市场成交量萎缩明显，而个股行情持续活跃，结构性机会依然继续存在。短期市场行情料延续，但中期市场面临调整要求。

--高通垄断案落幕，中国手机行业或掀起专利战

去年夏季，中国电信设备制造商中兴通讯 开始向几家他们认为使用其专利的国内手机厂商发出律师函。此举传递的信息简单明了：该交钱了。

--全球贸易：中国就进口高性能钢管征反倾销税案，WTO裁定日本欧盟胜诉

在日本和欧盟诉中国对高性能不锈钢无缝钢管征收反倾销税一案中，世界贸易组织(WTO)纠纷小组支持前者的大部分诉求。日本于2012年12月提起该诉讼，反对中国阻碍新日铁住金 5401.T 等公司向其出售火电厂用钢管。

--香港个股：佳兆业称至去年底止应付境内外债务达650亿元人民币

正筹划债务重组的中国房地产商--佳兆业 周一称，截至去年底，应付境内外贷款人的计息债务总额约650亿元人民币；预期今年底前应偿还的债务本金及利息总额介乎341-355亿元。

--香港个股：龙源电力遭华锐风电提出仲裁，以追讨4.15亿元人民币货款