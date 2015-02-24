港报社评：三座大山压汇丰，前路恐续艰--经济日报2月24日

汇丰 去年税前盈利大幅倒退17%，此除了受违规罚款、监管机构正收紧监管等环球金融业共同因素拖累外，更因其发展策略续落后形势。此三大因素势将续困扰汇丰。

汇丰昨公布的去年全年业绩，远差于市场估计，税前盈利仅187亿美元，大减17%，其伦敦股价闻声下跌，一度挫逾6%。汇丰业绩令投资者失望，既有大围因素，更有其本身失算。

大围因素有二，其一是近日再成焦点的违规而遭调查处罚。跨国金融巨企在呼风唤雨、监管宽松时期，不但纷纷从事擦边球业务图利，不少更只眼开只眼闭地违规以至不道德操作，近年被揭发而遭巨额罚款已不算新闻，汇丰只是较瞩目之一，继去年被指控旗下交易员涉嫌操控汇率后，近日又被揭其瑞士私人银行部门协助逃税等，风波不绝。

正因如此，汇丰去年便就罚款、和解开支、英国客户赔偿及相关准备，作37亿美元的拨备。惟到底会否还有更多违规问题曾存在，并遭揭发而再被罚款，在各国监管机构食髓知味下，是汇丰挥之不去的阴霾。

其二，由于跨国金融机构在公众眼中已是贪婪而不懂自律的“坏孩子”，各国监管机构继续收紧监管，估计有关措施的厘定与落实仍需5年时间，意味银行业的紧日子远未过去，包括汇丰的跨国金融业不但要继续投入大量资源改善架构、系统与监控措施，在业务操作上亦将被缚手缚脚，如欧洲正商议银行分隔运作架构等，虽然银行业仍可能再度“发挥创意”创造业务与盈利，但毕竟监管宽松的黄金岁月在可见将来已一去难返。

除上述大围因素外，还有汇丰发展策略落后形势问题。汇丰曾以美洲、欧洲与新兴市场的“三脚凳”发展策略而自豪，惟金融海啸时因美国业绩遭重创，遂大减美国业务，大谷新兴市场包括亚洲的业务，但现时美国复苏几乎一枝独秀，汇丰却已无法大享水涨船高的好处，且欧洲业绩因欧债危机及其后续而大减，新兴市场经济减速亦令汇丰盈利动力大减。

此正反映汇丰的发展策略缺乏前瞻性，失去方向，被市场牵着鼻子走，汇丰今年的业绩恐怕难看好。(A05)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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