港报社评：市建局卖夹屋，要避土发覆辙--星岛日报2月24日

市区重建局考虑破天荒以折扣价卖楼，向难负担私楼价钱的中产阶层，提供变相夹心阶层居屋，有助略增资助房屋供应，并且减轻被批评专收旧楼发展豪宅。由于这牵涉到市建局功能的改变、与其他房屋机构的分工，以及自负盈亏的能力，这方面需要从长计议，避免重蹈其前身土地发展公司陷入破产危机，要纳税人注资百亿打救的覆辙。

由于居屋兴建出现断层，计及早前推出的居屋楼花，预计2016/17财政年度只能提供2,200个单位。当局构思增加资助出售房屋供应，包括推出“廉价版”居屋，即拨出部分兴建中的公屋，以超大折扣出售给绿表户的“绿置居”计画，同时向市建局在启德兴建中的“焕然壹居”打主意。

“焕然壹居”两幢楼花，本来是为遭市建局收楼的业主提供“楼换楼”的安排，推出至今只有八个单位获认购。市建局现在考虑把余下数百个单位改为资助房屋出售。由于单位质素达到私楼水平，因此折扣会比居屋少，售价相应较高。市建局董事黄远辉预计申请者月入上限可能去到6、7万港元，比现时居屋的4.6万港元为高。这种安排虽无夹屋之名，所起作用却有夹屋之实。

今次为纾解“居屋荒”而改变售楼对象和订价安排，是事急马行田的举措。如果政府希望市建局作出兴建类似夹屋的长期承担，就要通盘考虑整个房屋供应体制的布局和影响，包括如何确保市建局自付盈亏，需否在地价或金钱方面提供补贴。

市建局收楼补偿比较慷慨，仍然得以自负盈亏，原因是不少需要重建的旧楼位于市区旺地，具有建售豪宅的庞大潜力，市建局收楼后，发展商愿意竞出高价来投得发展权。由于楼价高于一般市民负担，市建局为此受到非议，指其打散原有社区来建豪宅。如果改为资助房屋出售，有助改善市建局形象。

不过，变为资助房屋，与发展商的合作关系难色有变，如果重建安排不能“地尽其利”，发展商的投标价会相当保守，日后市建局会否如房协和房屋委员会，一手包办兴建和销售，或者与发展商形成类似私人参建居屋的安排？回本问题又如何解决？当年楼市逆转，先后出现过土发周转不灵和私人参建居屋红湾半岛由居屋变私楼的种种问题，都是当局要吸取教训力图避免的。(A04)

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