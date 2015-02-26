港报财经评论：电能长建联姻非不可能--经济日报2月26日

电能长建联姻非不可能/ 林瑞芬 A股在昨日羊年首交易日未能收红盘，港股仍是闷局。恒指昨收报24,778，升0.1%；国指收报12,064，升0.2%；大市成交额713亿港元。上证收报3,228，跌0.6%，未能收红盘，失望但不悲观。春节后市场资金充裕，预期跌幅有限，上证守稳60天线近3,100的可能势仍强。长和系世纪重组昨日进行股东投票，最终顺利通过。长实 昨升0.5%，和黄 升0.8%。今日将公布的2014年度业绩，对短期股价有影响，但中期有限，大家着眼长江和记实业上市后的海外拓展空间，如前看法，看好长和未来的增长空间多于长江实业地产。 电能实业 周二公布了2014年度业绩，全年核心纯利81亿港元，按年下降28%，但主要是因为已将所持香港电力业务分拆上市，盈利贡献占比降低。公用股业绩倒退，市场不当甚么一回事，股价周二跌0.5港元，即0.6%，至78.25港元而矣。反之，在长和系重组之后，市场更为关注电能与长建 可能也存在重组整合的空间。正如大和周初发表的报告指出，电能分拆港灯 已有近一年的时间，电能的定位不大清晰，讲高息又不是，而讲并购又不见太过积极，在公司坐拥近庞大现金下，未来就派发特别股息或利用现有现金积极投资将要有所抉择，而将电能及长建合并可使集团基建资产的价值最大化，存在可能性。大和假设长建以1.25至1.38股收购每1股电能股份，李氏家族亦可在从中受益，令其于电能的有效股权可增加8.87%到13.31%至13.83%。 德银于昨日报告中，也不抹杀长建、电能合并的可能性。据德银统计，截至2014年底，电能持现金为610亿港元，每股净现金为24港元。手头有足够现金进行收购资产，而收购也有迫切性，因为据德银估计其2016年度的自由现金流息率只有3.8厘，未来要维持稳定增长的派息是不足的，故有需要利用手上现金拓展。依其假设，如电能以70%借贷，30%股本形式进行并购拓展，而电能占项目40%，电能潜在的收购资产规模可达600亿美元，即可能为集团带来70%的盈利增长空间。二来，美国超低息环境未必能在今年维持。当然，德银补充一句，电能全利用手上现金，即时进行如此庞大的并购也有一定困难，故今年电能有压力派发特别股息予股东。(B05)