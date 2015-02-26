港报财经评论：电能长建联姻非不可能--经济日报2月26日

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
电能长建联姻非不可能/ 林瑞芬 A股在昨日羊年首交易日未能收红盘，港股仍是闷局。恒指昨收报24,778，升0.1%；国指收报12,064，升0.2%；大市成交额713亿港元。上证收报3,228，跌0.6%，未能收红盘，失望但不悲观。春节后市场资金充裕，预期跌幅有限，上证守稳60天线近3,100的可能势仍强。长和系世纪重组昨日进行股东投票，最终顺利通过。长实 昨升0.5%，和黄 升0.8%。今日将公布的2014年度业绩，对短期股价有影响，但中期有限，大家着眼长江和记实业上市后的海外拓展空间，如前看法，看好长和未来的增长空间多于长江实业地产。 电能实业 周二公布了2014年度业绩，全年核心纯利81亿港元，按年下降28%，但主要是因为已将所持香港电力业务分拆上市，盈利贡献占比降低。公用股业绩倒退，市场不当甚么一回事，股价周二跌0.5港元，即0.6%，至78.25港元而矣。反之，在长和系重组之后，市场更为关注电能与长建 可能也存在重组整合的空间。正如大和周初发表的报告指出，电能分拆港灯 已有近一年的时间，电能的定位不大清晰，讲高息又不是，而讲并购又不见太过积极，在公司坐拥近庞大现金下，未来就派发特别股息或利用现有现金积极投资将要有所抉择，而将电能及长建合并可使集团基建资产的价值最大化，存在可能性。大和假设长建以1.25至1.38股收购每1股电能股份，李氏家族亦可在从中受益，令其于电能的有效股权可增加8.87%到13.31%至13.83%。 德银于昨日报告中，也不抹杀长建、电能合并的可能性。据德银统计，截至2014年底，电能持现金为610亿港元，每股净现金为24港元。手头有足够现金进行收购资产，而收购也有迫切性，因为据德银估计其2016年度的自由现金流息率只有3.8厘，未来要维持稳定增长的派息是不足的，故有需要利用手上现金拓展。依其假设，如电能以70%借贷，30%股本形式进行并购拓展，而电能占项目40%，电能潜在的收购资产规模可达600亿美元，即可能为集团带来70%的盈利增长空间。二来，美国超低息环境未必能在今年维持。当然，德银补充一句，电能全利用手上现金，即时进行如此庞大的并购也有一定困难，故今年电能有压力派发特别股息予股东。(B05)
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大折让H股，可看高一线/ 余少文 A股农历年后首个交易日开红收黑，令国企指数冲击三角形顶部失败，但A股走高只是时间问题，可以留意大折让H股，因为去年底是大市领涨者。中国内地股市昨日开红走低，最后逃不过收黑的命运，沪深300指数更跌超过1%收报3,478点，如按昨日提及的机率，则今个羊年走高的机会率只有20%；国企指数受到中国内地股市偏软影响，全日只升18点，收报12,064点，成交额增加至143亿港元，57%主板H股随大市上升；红筹指数则升21点或0.5%，收报4,641点，成交额48亿港元。 2月汇丰中国制造业PMI初值升至50.1%，如到月尾维持这数值，会是四个月来最高，也是三个月来首次重上50%水平。而PMI产出分项指数为50.8%，高于1月的50.3%，也是五个月高位，乐观是反映制造业有好转迹象；只是当月PMI新出口定单分项指数只有47.1%，是2014年4月来首次萎缩，也是2013年6月以来最低，尽管可能涉及农历年的季节性因素，但已反映PMI回升并不紥实，或要到3月数据才有较清晰的方向。 只是制造业可能好转不能刺激A股显着走高，如上证综合指数只能在3,230点水平上落，加上沪深两市成交额合计只有5,200亿人民币，显示中国内地大户仍在放假，或在等下周召开的全国人大会议以及政策出台，又或各大国企、民企老总在出席全国人大或全国政协会议时的公司前景披露等。简单而言，即投资者仍要等！不过，大市横行时间愈长，日后不管是向上还是向下突破，走势会较强劲，故投资者如见指数确认向上突破，宜顺势追捧强势或重磅的内银股和保险股因，因为指数要走高挑战14,000点，缺少内银股和保险股难以成事。但如指数下挫，短期勿博反弹，即使持货者也要减持，持盈保泰为主。在假期前曾指出，马年表现最好的H股都是三、四、五线股份，但再仔细看，会发现马年强势的H股大多是H股股价较A股呈大折让的股份，如洛阳玻璃 、浙江世宝 、东北电气 、仪征化纤 等。(B06)
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路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-