港报社评：切勿过度借贷，慎防覆没之灾--明报2月24日

财经事务及库务局局长陈家强昨日答覆记者询问时，表示政府全面掌握情况，看不到对银行体系会带来风险。不过，本报昨日报导有按揭中介公司声言可以做到变相100%按揭，若属实，就抵触了金管局的按揭上限规定，财务公司在楼市狂潮的角色和作用，是否如表面所见那么简单，值得再检视。

按揭中介公司不受金管局或地产代理监管局监管，有公司声称物业除了可获银行承做70%按揭，他们可以配合客户以私人公司名义，向银行申请中小企贷款，相当于其余30%楼价，变相成为100%揭。本报记者在采访过程中，中介公司职员向记者“教路”，表示有会计师协助客户“执靓盘数”，若客户有需要，该公司亦可以转介财务公司，云云。从职员讲解之详尽娴熟，这类购买物业的变相100%按揭，显非临时起意，而是恒常操作。

陈家强表示财务公司从银行获取资金进行多重按揭贷款的数目，政府一直有留意和掌握，这些资金并不多，政府有机制监察整体市场，他看不到这方面会对银行带来风险，云云。另外，按揭中介公司声称可配合客户做变相100%按揭，金管局指出有关宣传抵触了逆周期措施，银行只能在借了按揭，楼宇买卖成交后，才能再借钱给有关借款人，不可能一齐办理借中小企贷款。

政府监管财务公司，一贯力度较小，金管局要求银行提供给财务公司的贷款，限定不能作按揭业务，不过，财务公司以其他名目向银行借贷后，怎样运用贷款，看不到银行有机制有效监察。因此，以财务公司在楼市狂潮的作用，金管局有必要多了解其业务，研究加强监管，尽量减少财务公司对金融体系可能起到的负面影响。

物业加按多次或100%按揭，实际上就是过度借贷，对银行体系即使不会带来风险，对相关业主而言，风险则显而易见。金管局去月底提供给立法会的文件披露，香港居民负债总额占GDP 比例，截至去年9月底继续创下新高，至64.2%，比率较6月底的63.6%再上升，显示市民在低息环境下不断举债。风高浪急，市民要好自为之。(A03)

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