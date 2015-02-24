港报社评：经济山重水复，A股柳暗花明--信报2月24日

2月4日农历立春日，人民银行突然宣布降低存款准备金率。这动作虽在市场预期之内，但时点出乎意料，一改周五宣布重大政策的习惯，难免惹市场诸多臆测。然而，急在只争朝夕，不禁令人产生实际情况或较数据所示更差的疑惑，正因如此，市场大多估计，一次降准救急不救难，政策放水还会陆续有来。

经济山重水复之际，A股骤然柳暗花明，早在去年11月人行减息，A股告别低沉，引擎点燃启动升势，再预期降准随来，宽松政策憧憬令A股踩油狂飙。情况与发达经济体实行超低息及量化宽松政策后，资金没有流入实体经济，而是流入金融投资并无二致。中国实体经济的要害是产能过剩，进出口收缩，投资堵塞，根本就是放水难救。人行放水更似是不求救实体，旨在抗通缩。

当局有心制造财富效应抗衡通缩，为市场造就了赶搭A股顺风车的良机，由马入羊，A股料将呈大涨小回的格局，由于政策助力，不难催谷更多热钱炒A股。然而，稍为放长眼光看，A股能脱离基本面走多远，根本无人可预测。此前，房地产虚高，出招遏而无功被迫放弃；今番，若A股营造另一资产高位危势，怎能不令人担忧金融风险？

国家外汇管理局国际收支司司长管涛早前表示，中国未来一段时期，面临的国际国内形势，相比亚洲金融危机时愈来愈相似，亚洲金融危机的气息，离我们愈来愈近，外汇市场已经开始显现苗头。有关观点的根据在于美汇强势基本确立，世界经济复苏缓慢，新兴市场面临资本流动冲击，中国经济增长及物价都有下行压力，财政金融风险逐步释放，情况与当年亚洲金融危机有许多雷同。两把声音报喜报忧不调和，徒添市场疑虑。

经济向下行，股市向上走，这是结构性失衡之外，政策打造的另一失衡，经济与股市如此关连注定不可持续。与经济背道而行的股市，难言走出一轮大牛市，因为从经济而言可造淡，从政策而言可造好，什么时候造淡，什么时候造好，在乎资金流向变动，绝非纯操于决策者之手，也不在散户投资者预料之中，柳暗花明时须防风云突变。现时有“沪港通”铺路，香港投资者搭A股顺风车愈发容易，难的是知道适时落车。A股势好，风险暗藏，一句老话：莫贪胜不知输。(A02)

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