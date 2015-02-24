港报社评：经济山重水复，A股柳暗花明--信报2月24日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
2月4日农历立春日，人民银行突然宣布降低存款准备金率。这动作虽在市场预期之内，但时点出乎意料，一改周五宣布重大政策的习惯，难免惹市场诸多臆测。然而，急在只争朝夕，不禁令人产生实际情况或较数据所示更差的疑惑，正因如此，市场大多估计，一次降准救急不救难，政策放水还会陆续有来。
经济山重水复之际，A股骤然柳暗花明，早在去年11月人行减息，A股告别低沉，引擎点燃启动升势，再预期降准随来，宽松政策憧憬令A股踩油狂飙。情况与发达经济体实行超低息及量化宽松政策后，资金没有流入实体经济，而是流入金融投资并无二致。中国实体经济的要害是产能过剩，进出口收缩，投资堵塞，根本就是放水难救。人行放水更似是不求救实体，旨在抗通缩。
当局有心制造财富效应抗衡通缩，为市场造就了赶搭A股顺风车的良机，由马入羊，A股料将呈大涨小回的格局，由于政策助力，不难催谷更多热钱炒A股。然而，稍为放长眼光看，A股能脱离基本面走多远，根本无人可预测。此前，房地产虚高，出招遏而无功被迫放弃；今番，若A股营造另一资产高位危势，怎能不令人担忧金融风险？
国家外汇管理局国际收支司司长管涛早前表示，中国未来一段时期，面临的国际国内形势，相比亚洲金融危机时愈来愈相似，亚洲金融危机的气息，离我们愈来愈近，外汇市场已经开始显现苗头。有关观点的根据在于美汇强势基本确立，世界经济复苏缓慢，新兴市场面临资本流动冲击，中国经济增长及物价都有下行压力，财政金融风险逐步释放，情况与当年亚洲金融危机有许多雷同。两把声音报喜报忧不调和，徒添市场疑虑。
经济向下行，股市向上走，这是结构性失衡之外，政策打造的另一失衡，经济与股市如此关连注定不可持续。与经济背道而行的股市，难言走出一轮大牛市，因为从经济而言可造淡，从政策而言可造好，什么时候造淡，什么时候造好，在乎资金流向变动，绝非纯操于决策者之手，也不在散户投资者预料之中，柳暗花明时须防风云突变。现时有“沪港通”铺路，香港投资者搭A股顺风车愈发容易，难的是知道适时落车。A股势好，风险暗藏，一句老话：莫贪胜不知输。(A02)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率