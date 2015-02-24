港报社评：乐见温和反对派议员与中央沟通--文汇报2月24日

最近，陆续有一些温和反对派议员表示乐意与中央对话。部分反对派议员愿意与中央沟通，不仅符合主流民意，而且有助政改突破胶着状态，推动依法落实普选。不过，反对派议员与中央官员对话，必须务实和具有诚意。

政务司司长林郑月娥日前表示，有反对派议员主动向她提出希望与中央官员沟通，她表示政府愿做中间人，让反对派议员与中央官员就政改对话，希望双方可针对达成普选特首聚焦务实沟通。温和反对派议员表示乐意与中央沟通，既是对政府推动政改的积极回应，又顺应了希望反对派议员放弃与中央对抗、支持政改的主流民意，值得欢迎。

必须指出的是，有反对派议员要求撤回全国人大常委会“8．31”决定，这是不切实际的。反对派议员与中央官员的沟通前提和基础，是基本法和人大常委会“8．31”决定，若反对派议员坚持要求撤回人大“8．31”决定，是破坏沟通的前提和基础，显示其根本缺乏诚意。

部分温和反对派议员愿意与中央沟通，符合中央、特区政府和广大市民的共同愿望。特区政府于1月已启动了行政长官普选办法的第二轮公众谘询，社会各界应抓紧时间，务实讨论，凝聚共识，令500万名合资格选民“一人一票”选特首的目标成为现实。(A05)

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