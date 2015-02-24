港报社评：乐见温和反对派议员与中央沟通--文汇报2月24日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
最近，陆续有一些温和反对派议员表示乐意与中央对话。部分反对派议员愿意与中央沟通，不仅符合主流民意，而且有助政改突破胶着状态，推动依法落实普选。不过，反对派议员与中央官员对话，必须务实和具有诚意。
政务司司长林郑月娥日前表示，有反对派议员主动向她提出希望与中央官员沟通，她表示政府愿做中间人，让反对派议员与中央官员就政改对话，希望双方可针对达成普选特首聚焦务实沟通。温和反对派议员表示乐意与中央沟通，既是对政府推动政改的积极回应，又顺应了希望反对派议员放弃与中央对抗、支持政改的主流民意，值得欢迎。
必须指出的是，有反对派议员要求撤回全国人大常委会“8．31”决定，这是不切实际的。反对派议员与中央官员的沟通前提和基础，是基本法和人大常委会“8．31”决定，若反对派议员坚持要求撤回人大“8．31”决定，是破坏沟通的前提和基础，显示其根本缺乏诚意。
部分温和反对派议员愿意与中央沟通，符合中央、特区政府和广大市民的共同愿望。特区政府于1月已启动了行政长官普选办法的第二轮公众谘询，社会各界应抓紧时间，务实讨论，凝聚共识，令500万名合资格选民“一人一票”选特首的目标成为现实。(A05)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率