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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 08:35 BJT

《香港报摘》--经济日报2月24日

**头版头条**

--在英美及欧洲等监管机构围攻下，滙丰 为潜在罚款拨备37亿美元，拖累税前盈利跌17%至187亿美元，逊市场预期。

**其他**

--延长石油国际 预告去年由盈转亏，净亏损约47亿港元，主要由于油价下跌，引致集团于马达加斯加的两幅油田区块共产生约45亿港元资产减值，以及其他石油相关资产减值约4亿港元。

--香港财政预算案将于明天发表，市传政府拟推第五批通胀挂钩债券（简称iBond5），总额100亿港元，市场料年回报约4厘；而三券商已抢闸预留约250亿港元专攻孖展（融资）用。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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