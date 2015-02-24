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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 09:24 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月24日

** 明报**

--瑞信报告指，澳门博彩业收入在农历新年期间的表现令人失望，估计2月份的博彩收入会按年下跌45%。

**东方日报**

--长实 、和黄 周四将公布去年度业绩。受惠出售屈臣氏部分权益收入带动，市场平均预期和黄去年全年盈利按年可升逾55%，至483亿港元，未计及来自和黄的收益，长实核心盈利按年亦升约8%至约362亿港元。

**文汇报**

--香港投资基金公会数据显示，去年基金总销售额创新高，达777亿美元，按年上升9.3%，而净额增幅则上升21.4%，达125.2亿美元，是历来次高。

--拟入股佳兆业 成为大股东的融创中国 指，债权人应允许佳兆业暂缓偿兑，以便该公司达成债务协议并避免陷入破产境地。一旦佳兆业破产，债权人的投资可能付诸东流。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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