英国经济：工业联盟上调经济增长预估，指因油价下跌且房价触底反弹

路透伦敦2月16日 - 英国工业联盟(CBI)上调其对今年英国经济增长预估，因油价下滑，且房价回升显示房屋市场的放缓之势可能已经触底。

CBI预期，今年英国经济增长率料为2.7%，高于11月时预期的成长2.5%。

“相较其他经济体，英国经济形势还是不错的。投资和家庭支出双双支撑经济增长。”CBI经济主管Rain Newton-Smith说道。“不过欧元区局势动荡，仍令出口面临风险。”

英国央行上周维持对今年经济增长2.9%预估不变，并上调明后两年增长率预估，主要缘于家庭和企业的燃料成本降低带来的提振作用。(完)