英国经济：工业联盟上调经济增长预估，指因油价下跌且房价触底反弹

欧元债市：欧元区公债收益率下跌，受经济增长忧虑打压
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透伦敦2月16日 - 英国工业联盟(CBI)上调其对今年英国经济增长预估，因油价下滑，且房价回升显示房屋市场的放缓之势可能已经触底。
CBI预期，今年英国经济增长率料为2.7%，高于11月时预期的成长2.5%。
“相较其他经济体，英国经济形势还是不错的。投资和家庭支出双双支撑经济增长。”CBI经济主管Rain Newton-Smith说道。“不过欧元区局势动荡，仍令出口面临风险。”
英国央行上周维持对今年经济增长2.9%预估不变，并上调明后两年增长率预估，主要缘于家庭和企业的燃料成本降低带来的提振作用。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 于春红)
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。
路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周五下滑，投资人对政治局势感到不安，因国有电力公司再度任用已辞职的执行长，南非反腐机构在一报告中暗示该执行长涉嫌以权谋私。
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