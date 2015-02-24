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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 09:00 BJT

《香港报摘》--信报2月24日

**头版头条**

--滙丰控股 去年度税前盈利按年大跌17%，远逊市场预期的7%跌幅。 用以衡量集团财务实力的三大指标（股东权益回报率、成本效益比率及普通股权一级资本比率），过去大部分时间未达标，迫使滙控在不足五年内两度调整财务目标。

**其他**

--香港老牌珠宝制造商KTL已通过上市聆讯，有望于短期内上市，市传集资1-2亿港元。

--香港金银业贸易场理事长陈尚智表示，将与上海黄金交易所合作，最快在6月落实“港沪通黄金”，目前正进行相关的系统测试。

--中国平安证券（香港）前行政总裁贺志华，因在2010年8月至2011月4月期间，导致平安犯有严重内部监控缺失及其他事宜，遭证监会禁止他重投业界一年。

--第一东方主席诸立力表示，公司与日航 （ANA）合资的乐桃航空（Peach）已录得盈利，拟明年初步预订25-30架飞机，考虑从股东注资、银行贷款或上市集资支付。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/杨淑祯)
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