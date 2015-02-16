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货币新闻 | 2015年 2月 16日 星期一 18:11 BJT

表格：欧元区12月贸易顺差为243亿欧元，出口较上年同期增加8%

路透布鲁塞尔2月16日 - 欧盟统计局周一公布：
    
    * 欧元区12月贸易顺差为243亿欧元
    * 11月贸易收支修正为顺差212亿欧元，前值为顺差200亿欧元
    * 12月未经调整的出口较上年同期增长8%，进口较上年同期增长1%
    * 12月经季节调整出口较前月下降1.1%，进口较前月下降2.4%
    
    欧元区  2013年   2014年   变化(%)   13年    14年     变化(%)     13年      14年    变化(%)
              12月     12月             11月    11月                1-12月    1-12月    
     出口     149.5   161.5      8%    161.7    163.2  r   1%       1894.7   1939.0      2%
     进口     135.9   137.2      1%    145.2    142.0  r  -2%       1742.4   1744.2      0%
    贸易收支   13.6    24.3             16.5     21.2  r             152.3    194.8             
   
    
    注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完)
  
 (编译 洪曦；审校 王兴亚)
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