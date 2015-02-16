表格：欧元区12月贸易顺差为243亿欧元，出口较上年同期增加8%

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
路透布鲁塞尔2月16日 - 欧盟统计局周一公布： * 欧元区12月贸易顺差为243亿欧元 * 11月贸易收支修正为顺差212亿欧元，前值为顺差200亿欧元 * 12月未经调整的出口较上年同期增长8%，进口较上年同期增长1% * 12月经季节调整出口较前月下降1.1%，进口较前月下降2.4% 欧元区 2013年 2014年 变化(%) 13年 14年 变化(%) 13年 14年 变化(%) 12月 12月 11月 11月 1-12月 1-12月 出口 149.5 161.5 8% 161.7 163.2 r 1% 1894.7 1939.0 2% 进口 135.9 137.2 1% 145.2 142.0 r -2% 1742.4 1744.2 0% 贸易收支 13.6 24.3 16.5 21.2 r 152.3 194.8 注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完) (编译 洪曦；审校 王兴亚)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。