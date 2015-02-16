表格：欧元区12月贸易顺差为243亿欧元，出口较上年同期增加8%

路透布鲁塞尔2月16日 - 欧盟统计局周一公布： * 欧元区12月贸易顺差为243亿欧元 * 11月贸易收支修正为顺差212亿欧元，前值为顺差200亿欧元 * 12月未经调整的出口较上年同期增长8%，进口较上年同期增长1% * 12月经季节调整出口较前月下降1.1%，进口较前月下降2.4% 欧元区 2013年 2014年 变化(%) 13年 14年 变化(%) 13年 14年 变化(%) 12月 12月 11月 11月 1-12月 1-12月 出口 149.5 161.5 8% 161.7 163.2 r 1% 1894.7 1939.0 2% 进口 135.9 137.2 1% 145.2 142.0 r -2% 1742.4 1744.2 0% 贸易收支 13.6 24.3 16.5 21.2 r 152.3 194.8 注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完) (编译 洪曦；审校 王兴亚)