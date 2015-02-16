美国经济：油田工作岗位流失加速，未来情况将会更糟

标题新闻：本周美国活跃钻机增加九座至712座，为2015年4月来最多，连增17周－贝克休斯
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路透2月13日 - Ian Sandlin在美国德州东南部的石油钻井上工作了13个月，上周下岗。他对自己的工作能维持那么长时间感到有些意外。
“我早知道这一天一定会来到，”他说，“我不是第一个被裁掉的。”
曾经非常红火的美国石油产业加速裁减油田岗位，现年27岁的Ian Sandlin是数以千计受到涉及的工人之一。他随后找到了其它非油田工作，但工作时间和收入都减半，而且能维持多久也不得而知。
对10多名石油工人与招聘人员的采访显示，这只是大规模裁员的第一阶段。原油价格自去年6月以来锐降了50%，Halliburton 、斯伦贝谢(Schlumberger) 和Baker Hughes 等原油钻探、生产及服务公司纷纷采取对策。这三家公司最近几周就宣布全球裁员总计达2.2万。
石油产业搁置项目、闲置钻机和解雇人员的速度，“预示在六个月至一年之内不会回到正常状态，”发布石油产业数据和招聘广告的Rigzone公司总裁Bob Melk表示。
“这取决于到时候是否能找回这些人员。他们可能会被其它行业招走。”
虽然地质学家和石油工程师等专业人员仍然保持着自己的岗位，但招聘人员表示，油田裁员很可能只是个开始。
“石油企业正在上演萧条剧本，”石油专业人员招聘及社交网站Oilpro.com的总经理Joseph Triepke表示，“在萧条的第一步，他们解雇蓝领油田工人。第二步，可能是营销或公关人员。”
在网站上贴出简历寻找油田工作的工人数量大增，而招聘岗位数量却大幅减少。
Triepke表示，去年11月以来Oilpro.com上面的招聘职位减少了一半，本周还不到1.2万个。同时，上该网站注册的人数自从去年以来翻了一倍，达到每月4万人。其中有一部分是为了寻找工作。
统计数据以及与2008-2009年全球金融危机时的萧条阶段对比，显示情况可能快速恶化。
在2008年7-12月油价下滑期间，石油与天然气开采行业的就业直到12月才开始减少，是在油价下跌五个月之后。但这股趋势开始之后，则持续了一年，一共裁减了逾五万个岗位。(完)
(编译 张涛；审校 李婷仪)
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100