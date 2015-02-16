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货币新闻 | 2015年 2月 16日 星期一 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月16日

路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           295,100              -200
    锡            11,460               -40
    铅           213,425              -250
    锌           591,500            -3,575
    铝         3,976,725            -6,050
    镍           425,838              -390
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         78,020            +1,100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据       库存分布                  品种    库存数据        库存分布
 种                                                                    
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅      MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡      MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>        铝合金  MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA   MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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