欧洲金融：瑞士银行业者精打细算，部分业务移出昂贵的苏黎世转至波兰

路透华沙/克拉科夫2月15日 - 瑞士金融业巨擘瑞银集团 及瑞士信贷 正扩大波兰境内的运营规模，藉以节省成本，而在瑞郎币值急升之后，此举的迫切性又进一步提高。

节约成本的需求，正迫使这些银行业者将部分运营功能转移至成本较低的地点，移出湖光山色且精品名店林立的苏黎世，落脚于相形朴素的克拉科夫(Krakow及弗罗茨瓦夫(Wroclaw)。

两名产业消息人士表示，在瑞士央行1月解除汇率限制之前，相同的职位在波兰的聘雇成本就只要瑞士50%-60%。

随着汇价限制解除，将业务外移所能节约的成本就更形庞大。波兰币兑瑞郎自1月15日以来已经贬值11.6%。

根据瑞银集团在领英(LinkedIn)网站招募一名经理的广告，该公司正计画在波兰西南部城市弗罗茨瓦夫开设“新业务解决方案中心”。

弗罗茨瓦夫都会区发展中心执行长Dariusz Ostrowski表示，瑞银集团考虑在市中心设点。一名瑞银集团的发言人拒绝置评。

路透还没有找到瑞银集团及瑞士信贷为了直接回应瑞郎急升而将业务东移的证据，不过两家业者早在之前就已展开这一程序。瑞士信贷在弗罗茨瓦夫有离岸运营中心业务，瑞银集团则是在克拉科夫有一中心。

不过瑞郎升值已经让业务外移的经济诱因升高。