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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 10:37 BJT

台湾债市：RP利率持平封关，谨慎对待年后国际债交割影响

路透台北2月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二封关日持平上日。交易员表示，农历春节长假将在明日展开，今日市场只有少数票券商开门，尽管投信仍然钱多，但券源明显不足，一早交易很快就全部底定，进入休假状态。

一留守的证券商表示，今日没有交易，只有留守，市场上开门的证券商少之又少。

不过另一大型票券商交易主管指出，因证券商不开门，投信资金涌向票券商；也有交易员指出，今日只有少量续作，因多数交易员已提前休假。

〞钱推到不能再推，但我们也没券了。〞上述开门营业的票券商主管说。

观察年后当周三个交易日的资金变化，交易员指出，三个交易日还是有国际债券交割，对寿险和投资的资金供应仍有一定影响，加上又是月底，且2月28日连假在即，预估年后通货回笼的速度不会太快，仍须小心以对。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.64-0.65%，大致同上日，且只有十分少量交易。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，均跟上日报价相同。

农历年假后当周债券发行情况如下：周二(25日)央行发行1,200亿台币364天期存单、美商花旗集团 发行30年期美元债共4.31亿美元、摩根士丹利 发行五年期宝岛债共9.8亿人民币、德意志银行新加坡分行发行三年期宝岛债共9亿人民币；周四摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。

债券到期则有周二央行1,200亿台币定存单到期。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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