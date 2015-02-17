台湾债市：RP利率持平封关，谨慎对待年后国际债交割影响

《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透台北2月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二封关日持平上日。交易员表示，农历春节长假将在明日展开，今日市场只有少数票券商开门，尽管投信仍然钱多，但券源明显不足，一早交易很快就全部底定，进入休假状态。
一留守的证券商表示，今日没有交易，只有留守，市场上开门的证券商少之又少。
不过另一大型票券商交易主管指出，因证券商不开门，投信资金涌向票券商；也有交易员指出，今日只有少量续作，因多数交易员已提前休假。
〞钱推到不能再推，但我们也没券了。〞上述开门营业的票券商主管说。
观察年后当周三个交易日的资金变化，交易员指出，三个交易日还是有国际债券交割，对寿险和投资的资金供应仍有一定影响，加上又是月底，且2月28日连假在即，预估年后通货回笼的速度不会太快，仍须小心以对。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.64-0.65%，大致同上日，且只有十分少量交易。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，均跟上日报价相同。
农历年假后当周债券发行情况如下：周二(25日)央行发行1,200亿台币364天期存单、美商花旗集团 发行30年期美元债共4.31亿美元、摩根士丹利 发行五年期宝岛债共9.8亿人民币、德意志银行新加坡分行发行三年期宝岛债共9亿人民币；周四摩根大通 发行30年期美元债共3.65亿美元。
债券到期则有周二央行1,200亿台币定存单到期。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1* -5.8^ -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7* -6.2^ -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
* 台币兑美元连三日收跌至一周新低 * 国际油价挫跌拖累风险性资产走弱 * 午后外资偏向买汇惟出口商进场抛汇 * 台币兑美元下周区间料在30.000-30.400 路透台北5月5日 - 台币兑美元周五连续第三日收跌至一周新低。交易员表示 ，因油价挫跌拖累风险性资产走弱，及午后外资偏向买汇，带动台币随亚币趋弱盘整，惟美 元逢高出口商抛汇卖需仍在，略有收敛台币跌幅，后续关注稍晚的美国非农就业报告及法国 大选结果将于周日揭晓。 他们指出，目前法国总统大选由中间派候选人马克龙在民调中居于领先地位，因市场早 有预期料对台币影响有限，除非结果翻盘才会导致汇市震荡，转而聚焦美国非农就业数据表 现，因近期美国经济数据较不尽理想。 〞台币每跌到一个价位，就有出口商出来卖(美元)，台币会缓跌。〞一大型银行交易员 说。 今日台币收在30.182至一周收盘低位，前波收盘低位为4月28日的30.218。 资金流向方面，交易员称，今日交投持稳略偏淡，早盘外资买卖汇皆有，午后则偏向买 汇，且场上持续消