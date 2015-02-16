欧洲政经：希腊濒临破产危机，而国内民族自豪感激增

* 民调显示希腊政府立场获得民众强大支持

* 期冀与乐观情绪挤掉了对希腊退出欧元区的担忧

路透雅典2月15日 - 两周多以来，欧洲对希腊的唯一警告就是，除非该国左翼政府改变反撙节的基本立场，否则希腊将面临混乱和国家破产的厄运。

而在雅典的大街小巷上，基本看不到什么大难临头的征兆，占据主导的反而是一种近乎喜悦的期冀和乐观情绪；因为希腊人认为他们最终将摆脱外国施加的桎梏，掌握自己的命运。

在周三举行的一场支持政府的千人集会活动上，打出了“破产但自由”的标语。希腊财长瓦鲁法基斯在上周四关键的欧元区财长会议上受到孤立，但在希腊Mega电视频道周四的主要新闻节目中，他却是焦点人物。

“几年来，我第一次为作为一个希腊人而感到骄傲，”现年32岁的Lena Dousiou表示，“我们高昂着头走向那些欧洲人，告诉他们‘我们受够了！’”。他曾在一个印刷厂工作，两年前被裁掉。

本周有两项民调显示，超过四分之三的希腊人支持总理齐普拉斯彻底取消希腊纾困计划的强硬路线，这使欧洲极为震动，也让希腊频临破产的边缘。

本周一项民调显示，79%的希腊人支持齐普拉斯的政策，74%相信他的谈判策略将取得成功，尽管希腊迄今未能在19个欧元区成员国中找到一个盟友。

“我们已经糟得不能再糟，”现年59岁的Minas Kontogeorgopoulos说。他所工作的配钥匙店坐落在雅典市中心一个光线昏暗的拱道内，这里有些店铺已经封门，有些则挂着“待售”的牌子。