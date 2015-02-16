中国汇市：人民币逆中间价走弱，春节前购汇偏多但尚未形成单边趋势

* 人民币早盘逆中间价走弱

* 临近春节购汇偏多

* 人民币尚未显现出单边趋势

* 但需警惕资本进一步流出风险

路透北京2月16日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘逆中间价走弱。市场人士称，因临近春节，购汇偏多，同时市场交投情绪淡化令成交量有所萎缩。目前即期汇率主要是以客户的供求为基础的双边波动，尚未显现出单边趋势，但需警惕资本进一步流出的风险。

他们并称，周末公布的2014年跨境资金流动监测报告是以回顾为主，相对市场表现而言是滞后的，对即期汇率扰动有限；而从中长期看，中国坐拥全球第一的外汇储备，在应对资本外流上具备较强的掌控力。

“我们国家、还有日本、新兴市场外汇储备规模（与1997年亚洲金融危机时）不可同日而语，所以相当体量的资本流动可能短期内有些扰动，但相对于整个基数来说是微不足道的，完全可能覆盖住资金流动带来的扰动以及影响。”一中资大行交易员表示。

中国国家外汇管理局周日发布2014年跨境资金流动监测报告称，今后一段时期，中国将继续呈现跨境资金有进有出、双向振荡格局。作为应对内外冲击的应急手段，汇率可以在短期内保持相对固定，但绝不能长期不变，否则可能背离经济基本面，导致失衡和扭曲不断积累。

不过，资本进一步流出的风险不可不防。中国银行国际金融研究所研究员高玉伟指出，中国1月外币存款增长较快，反映出跨币种资产配置不仅在跨境进行（资本外流），也在境内进行。

数据显示，1月末外币存款余额6,557亿美元，同比增长26.2%，当月外币存款增加452亿美元。

外管局国际收支司司长管涛周末在“中国经济50人论坛”上亦称，近期市场聚焦资本外流和人民币汇率走势问题，实际上可以感觉到亚洲金融危机的气息离中国越来越近了，在外汇市场已经开始显现。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.2465元，上日收报6.2405元。今日人民币兑美元中间价 为6.1273元，上日中间价为6.1288元。

全球汇市，近期英国央行发表立场强硬评论之后，英镑兑美元周一亚洲早盘升至六周高点，而其他主要货币则在这假期笼罩的一周之始表现平淡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3755/6.3805，上日尾盘为6.3613。

北京时间11:59，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2522/32元，上一交易日尾盘报6.2426元。