更新版 1-中国数据：1月FDI同比增近30%，预计今年吸收外资规模持稳--商务部

* 1月FDI同比增速接近30%

* 预计今年全国吸收外资规模将保持稳定

* 将大幅缩减外商投资准入限制

* 对外贸保持适度增长有信心 (新增更多发布会内容)

路透北京2月16日 - 最新数据显示，今年1月中国对外投资和吸引外资均高速增长，中国商务部预计全国吸收外资规模保持稳定，2015年将大幅缩减外商投资准入限制，推动各领域进一步扩大开放。

中国商务部周一公布，今年1月实际使用外资(FDI)139.2亿美元，同比上升29.4%。1月实现对外非金融类直接投资622.8亿元人民币（折合101.7亿美元)，同比增长40.6%。

“我们预计2015年全国吸收外资规模还将保持稳定。”商务部新闻发言人沈丹阳表示，目前世界经济复苏缓慢，国际引资竞争日趋激烈，国内经济下行压力较大，给吸收外资带来困难挑战，但考虑到中国较强的引资竞争力，进一步推进改革扩大开放等举措，FDI还会持稳。

沈丹阳指出，今年会深化外商投资管理体制改革，统一内外资法律法规，促进投资环境透明化和便利化；将修订并发布《外商投资产业指导目录》，大幅度缩减外商投资的准入限制，推动各领域进一步扩大开放。

中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年增长1.7%。 外资流入量首次成为全球第一。

对于近期松下、东芝、西铁城等日资企业在中国关停工厂，沈丹阳表示，近年来受中国劳动力、土地等成本上升，经济发展速度放缓，以及一些外商投资企业经营不善等因素的影响，有少数跨国公司对其在中国的业务进行调整，包括关停个别工厂，但是总体上看数量是有限的。

“跨国公司在实施全球化战略过程中，经常采取兼并重组等措施，对其全球业务调整和布局，我们认为这属于企业正常经营活动。”他援引2014年数据称，2014年日资企业的终止和减资情况较平稳，终止企业数基本和2013年持平，减资的企业数下降了3.2%，并没有出现日资企业全面退出的情况。

商务部新闻稿显示，今年1月金融服务业吸收外资大幅增长，高端制造业领域外商投资活跃，1月制造业领域实际使用外资39.5亿美元，占全国吸收外资总量的比重为28.4%，同比增长13.9%。

**外贸将保持适度增长**

对于1月外贸数据意外大跌，沈丹阳解释主要基于两个原因，一是国际市场大宗商品价格持续走低，这种情况下企业有买涨不买落心理，因此把进口相应的推后，使得国内大宗商品进口量价齐跌；二是工作日的因素，一月份共有21个工作日，比去年同期少了一个工作日。

提及今年的外贸形势，他认为仅就规模和增速而言，形势是相当复杂和严峻的；但如果从外贸结构调整和外贸发展的质量情况来看，可以有乐观的一面。

“全年外贸将是怎样的一个总体态势，至少还要再观察一两个月，才能看的比较清楚。外贸保持适度的增长，我们是有信心的。”

他同时谈及1月巨额贸易顺差，称现阶段中国的贸易顺差是经济全球化背景下，中外经济结构差异和国际分工不同的客观反映，也是发展中国家工业化进程中普遍要经历的阶段，而且1月数据不具备典型意义，不意味着全年贸易顺差会大幅扩大。

他强调，尽管中国贸易的顺差不是一下能够根本扭转改变的，“但我们还是一直坚持进口和出口并重，从不刻意追求贸易顺差。”