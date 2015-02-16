香港个股：佳兆业称至去年底止应付境内外债务达650亿元人民币

路透香港2月16日 - 正筹划债务重组的中国房地产商--佳兆业 周一称，截至去年底，应付境内外贷款人的计息债务总额约650亿元人民币；预期今年底前应偿还的债务本金及利息总额介乎341-355亿元。

佳兆业并预期，公司2014年度的净利将按年大幅下跌。

公司在声明中称，倘若其已披露的物业项目的锁定及限制并无在短时间内撤销或解决，公司的现金流将受到不利影响，不足维持其营运。

佳兆业股份今天开市前停牌，公司称拟定于今天在深圳与境内贷款人进行初步会晤，而拟入股公司的融创中国 亦获邀派代表出席。（完）

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