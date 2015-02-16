更新版 1-****欧洲经济指标预测--2月16日-2月27日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月16日当周 2月16日(一) 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 12月 顺差205 顺差200 2月17日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差8.15 对全球贸易收支 -- 顺差35.41 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.8% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.5% 零售物价指数(RPI) (较前月) -0.7% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -0.7% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 -2.5% -2.4% (较上年同期) -12.2% -10.7% 产出物价(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) -1.4% -0.8% 核心产出物价(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 正56.0 正48.4 ZEW现况指数 正30.0 正22.4 2月18日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 减少2.5 减少2.97 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至12月三个月 5.8% 5.8% 平均每周薪资所得(较上年) 截至12月三个月 +1.7% +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至12月三个月 +1.8% +1.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负10.8 2月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差15.15 0745 法国HICP(较前月) 1月终值 -1.0% +0.1% (较上年同期) -0.3% +0.1% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 12月 -- 盈余246 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余181 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入403 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 正6 正4 1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 负7.5 负8.50 2月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 1月 -0.4% -0.7% (较上年同期) -2.0% -1.7% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 49.5 49.2 服务业PMI 49.8 49.4 综合PMI -- 49.3 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 51.5 50.9 服务业PMI 54.3 54.0 综合PMI -- 53.5 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -4.1% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- -0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) -0.6% -0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.4% -2.4% (上年同期) -0.4% -0.4% 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 51.5 51.0 服务业PMI 53.0 52.7 综合PMI 53.0 52.6 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -78.0 124.65 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 214.08 0930 英国零售销售(较上月) 1月 -0.2% +0.4% (较上年同期) +6.0% +4.3% 扣除能源的零售销售(较上月) -0.3% +0.2% (较上年同期) +5.9% +4.2% 2月23日当周 2月23日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 2月 -- 106.7 IFO企业现况指数 -- 111.7 IFO企业预期指数 -- 102.0 1100 英国CBI零售销售差值 2月 -- 39 2月24日(二) 0700 德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.7% 未经季节调整的GDP(较上年同期) -- +1.6% 0745 法国企业景气指数 2月 -- 正99 0815 瑞士非农就业岗位(万) 第四季 -- 422.7 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 1月终值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.6% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +0.7% 2月24-27日 0700 德国进口物价(较前月) 1月 -- -1.7% (较上年同期) -- -3.7% 2月25日(三) 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 1月初值 -- 顺差52.5 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 1月 -- 1.42 2月26日(四) 0700 德国Gfk消费者信心指数 3月 -- 9.3 0745 法国消费者信心指数 2月 -- 正90 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 2月 -- 减少0.8 未经季节调整失业人数(万人) -- 300.0 经季节调整失业率 -- 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 283.6 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 12月 -- +0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.3% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 1月 -- +3.6% 民间贷款 -- -0.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.1% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.7% 0930 英国企业投资(较前季) 第四季初值 -- -1.4% (较上年同期) -- +5.2% 1000 意大利企业信心指数 2月 -- 97.1 1000 意大利消费者信心指数 2月 -- 104.0 1000 欧元区企业景气指数 2月 -- 0.16 经济景气指数 -- 101.2 工业景气指数 -- 负5.0 服务业景气指数 -- 正4.8 消费者信心指数 -- 负8.5 消费者通胀预期指数 -- 负3.6 生产者通胀预期指数 -- 负5.7 1100 意大利薪资指数(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 2月26日-3月3日 0700 德国实质零售销售(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.0% 2月27日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 2月 -- 正1 0745 法国消费者支出(较前月) 1月 -- +0.7% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% 0800 瑞士KOF领先指标 2月 -- 97.0 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 -- -- (较上年同期) -- -- 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -- (较上年同期) -- -- 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月初值 -- -1.1% (较上年同期) -- -0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -1.3% (较上年同期) -- -0.5% (完)