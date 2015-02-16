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市场报道 | 2015年 2月 16日 星期一 12:49 BJT

更新版 1-****欧洲经济指标预测--2月16日-2月27日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值   
   
    2月16日当周  
          
    2月16日(一)
    1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整)           12月     顺差205     顺差200
    
    2月17日(二)
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                   12月         --     顺差8.15
               对全球贸易收支                                        --    顺差35.41
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 1月       -0.8%        持平
                             (较上年同期)                          +0.3%       +0.5%
              零售物价指数(RPI) (较前月)                           -0.7%       +0.2%
                            (较上年同期)                           +1.3%       +1.6%
              扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            -0.7%       +0.2%
                           (较上年同期)                            +1.3%       +1.7%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)        1月       -2.5%       -2.4%
                                     (较上年同期)                 -12.2%      -10.7%
                                 产出物价(较前月)                  -0.3%       -0.3%
                                     (较上年同期)                  -1.4%       -0.8%
                             核心产出物价(较前月)                  +0.1%        持平
                                     (较上年同期)                  +0.4%　　　 +0.8%
   1000  德国ZEW经济景气判断指数                        2月       正56.0      正48.4
             ZEW现况指数                                          正30.0      正22.4
    
   2月18日(三)    
   0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果            2月        0-9-0      0-9-0
　　                                                                (升息-不变-降息)    
   0930  英国请领失业金人数(万人)                       1月      减少2.5   减少2.97
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至12月三个月    5.8%       5.8%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至12月三个月   +1.7%      +1.7%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至12月三个月   +1.8%      +1.8%   
   1000　瑞士ZEW投资者信心指数                          2月          --      负10.8
    
   2月19日(四)   
   0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                           1月          --   顺差15.15
   0745  法国HICP(较前月)                           1月终值        -1.0%      +0.1%
                  (较上年同期)                                     -0.3%      +0.1%       
   0900  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)        12月          --     盈余246
                           (经季节调整)(亿欧元)                      --     盈余181
                直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                      --     流入403     
   1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                2月          正6        正4   
   1500  欧元区消费者信心指数                       2月初值        负7.5     负8.50 
    
   2月20日(五)    
   0700  德国生产者物价指数(较前月)                     1月         -0.4%      -0.7%
                           (较上年同期)                             -2.0%      -1.7%   
   0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        2月初值          49.5       49.2
                   服务业PMI                                         49.8       49.4
                   综合PMI                                            --        49.3     
   0830  德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        2月初值          51.5       50.9
                   服务业PMI                                         54.3       54.0
                   综合PMI                                            --        53.5     
   0900  意大利工业订单(经季节调整，较前月)           12月            --       -1.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --       -4.1%
   0900  意大利工业销售(经季节调整，较前月)           12月            --       -0.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                     --       -1.6%     
   0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         1月终值          -0.4%      -0.4%
                                  (较上年同期)                      -0.6%      -0.6%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -2.4%       -2.4%
                                       (上年同期)                   -0.4%       -0.4%  
   0900  欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)      2月初值          51.5       51.0
                   服务业PMI                                         53.0       52.7
                   综合PMI                                           53.0       52.6    
   0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            　 1月         -78.0     124.65
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --      214.08 
   0930  英国零售销售(较上月)                           1月         -0.2%      +0.4%
                     (较上年同期)                                   +6.0%      +4.3%
             扣除能源的零售销售(较上月)                             -0.3%      +0.2%
                               (较上年同期)                         +5.9%      +4.2%
    
    2月23日当周  
    2月23日(一) 
    0900 德国IFO企业景气判断指数                        2月           --        106.7
             IFO企业现况指数                                          --        111.7
             IFO企业预期指数                                          --        102.0 
    1100 英国CBI零售销售差值                            2月           --           39
    
    2月24日(二)
    0700  德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第四季修正值     --        +0.7%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                         --        +1.6% 
    0745  法国企业景气指数                              2月           --         正99    
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                         第四季         --        422.7
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      1月终值         --        -0.1%
                                    (较上年同期)                      --        -0.6%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                          --        +0.3%
                                (较上年同期)                          --        +0.7%         
    
    2月24-27日
    0700 德国进口物价(较前月)                           1月           --        -1.7%
                     (较上年同期)                                     --        -3.7%         
    
    2月25日(三)
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              1月初值          --     顺差52.5         
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      1月           --         1.42    
    
    2月26日(四) 
    0700 德国Gfk消费者信心指数                          3月           --          9.3
    0745 法国消费者信心指数                             2月           --         正90    
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)               2月           --      减少0.8
              未经季节调整失业人数(万人)                              --        300.0
              经季节调整失业率                                        --         6.5%
              经季节调整失业人数(万人)                                --        283.6
    0900 意大利经季节调整零售销售(较前月)              12月           --        +0.1%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --        -2.3%
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                    1月           --        +3.6%
                  民间贷款                                            --        -0.5%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --        +3.1%    
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)             第四季修正值       --        +0.5%
                              (较上年同期)                            --        +2.7%    
    0930 英国企业投资(较前季)                       第四季初值        --        -1.4%
                     (较上年同期)                                     --        +5.2%       
    1000 意大利企业信心指数                             2月           --         97.1
    1000 意大利消费者信心指数                           2月           --        104.0
    1000  欧元区企业景气指数                            2月           --         0.16
                经济景气指数                                          --        101.2
                工业景气指数                                          --        负5.0
                服务业景气指数                                        --        正4.8
                消费者信心指数                                        --        负8.5
                消费者通胀预期指数                                    --        负3.6
                生产者通胀预期指数                                    --        负5.7    
            
    1100 意大利薪资指数(较前月)                         1月           --         持平
                       (较上年同期)                                   --        +1.1%  
   
    2月26日-3月3日
    0700 德国实质零售销售(较前月)                       1月           --        +0.2%
                     (较上年同期)                                     --        +4.0%

       
    2月27日(五)
    0005  英国GfK消费者信心指数                         2月           --          正1    
    0745  法国消费者支出(较前月)                        1月           --        +0.7%
    0745  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               1月           --        -0.9% 
    0800  瑞士KOF领先指标                               2月           --         97.0
    1000  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           2月初值         --          --
                                  (较上年同期)                        --          --
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --          --
                                    (较上年同期)                      --          --     
    1300  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             2月初值         --        -1.1%
                             (较上年同期)                             --        -0.4% 
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        --        -1.3%
                                  (较上年同期)                        --        -0.5%    
    (完)
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