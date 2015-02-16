《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：升至近八年高点，受美股涨势推动

日本股市日经指数周一升至近八年高点，受上周五美股涨势的扶助；投资者消化了较预期疲弱的日本经济成长数据。日经指数收高0.5%，报18,004.77点，为2007年7月以来最高收位。

--中国股市：沪综指连六日收涨，中小盘股票屡创新高提振人气

中国股市沪综指收升，连续第六日上涨。分析师指出，今日大盘指数以窄幅波动为主，但中小板和创业板涨幅可观，有效带动人气。沪综指收报收报3,222.36点，涨18.54点或0.58%。

--香港股市：追随全球股市涨势收高，地产股涨幅居前

香港股市恒生指数连续第三个交易日收高，追随全球主要股市的涨势，地产股领涨。港股也受到中国内地股市反弹的拉动。恒生指数收升0.2%至24,726.53点，恒生国企指数涨0.1%至11,934.57点。

--汇市：欧元小涨，受益于希腊与欧元区财长将达成共识的憧憬

欧元小涨，因市场冀望希腊和欧元区财长将达成共识，希腊当前援助协议2月底到期后，将提供希腊支持。0822GMT，欧元兑美元报1.1418，较上周五纽约尾盘水准升0.31%。美元兑日圆从周五的118.70水准降至118.53，继续自上周三所及的一个月高点120.48回落。。

--国际油市：原油价格先升后跌，供应过剩疑虑压过日本经济喜讯

原油价格由升转跌，供应过剩疑虑持续压抑市场，尽管数据显示日本经济走出衰退。0812 GMT，指标布兰特原油期货小跌0.43美元，报每桶61.09美元。美国原油期货下跌0.46美元，报每桶52.32美元。

--全球金市：现货金连续第三日上升，受益于美元走弱和对希腊债务的担忧

现货金连续第三日上涨，在美元走弱和担心希腊债务谈判的背景下，避险买盘给予市场支撑。0810 GMT， 现货金升至每盎司1,234.55美元，前一日上涨0.6%。

--金属期市：伦铜小升，成交量因逢假期而减少

伦铜小升向三周高位，受美元小幅走软支撑，鉴于中国即将迎来农历新年以及美国今日逢假期休市，成交量较少。0811GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.17%，至每吨5,745美元。